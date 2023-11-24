Haber: Damla Oya Erman

Daha iyi ücret ve çalışma koşulları talepleriyle yaklaşık 1,000 çalışan iş bırakıyor. ABD, Fransa, Almanya ve diğer birçok ülkede "Amazon'a Ödeme Yap" adlı bir eylem gününün parçası olarak şirket aynı zamanda eylemlerle karşı karşıya.

Birleşik Krallık'ta Amazon çalışanlarının bir bölümü, bir sendika tarafından şirketin 30 yıllık tarihindeki en büyük endüstriyel kesinti günü olarak adlandırılan Kara Cuma'da greve gidiyor.

İngiltere'nin Coventry kentindeki Amazon deposunda bir yıldır devam eden ücret anlaşmazlıklarının yaşandığı yerde GMB sendikası, 1,000'den fazla işçinin piket hattına katılacağını söyledi.

Sendika aynı zamanda, Londra'daki Amazon'un İngiltere merkezi önünde grev yapan işçilere destek amacıyla bir gösteri düzenleyecek.

"Bugün, Amazon'un tarihinde bir dönüm noktası olarak kayda geçecek. Amazon'ın iş modelini mümkün kılan çalışanlar, şirketin muazzam servetinden paylarını talep etmek için ayağa kalkıyorlar" diyen GMB örgütleyicisi Amanda Gearing, "Kara Cuma, Amazon'un 30 yıllık tarihindeki en büyük endüstriyel kesinti günü olacak" dedi.

Amazon aynı zamanda Fransa ve Almanya'daki depolardaki işçilere de eylemle karşı karşıya. Kara Cuma haftasonu boyunca düzenlenen protestoları, 80'den fazla uluslararası sendika ve işçi hakları aktivistini temsil eden UNI Global Union koordine ediyor.

UNI Genel Sekreteri Christy Hoffman, eylem gününün "Amazon'u sorumlu tutma hareketinin bir parçası olduğunu... daha yüksek ücretler, makul olmayan kotalara son verilmesi ve işyerinde bir söz hakkı için mücadelede birleştik" dedi.

Gearing, Cuma günkü grevin "Amazon'un 30 yıllık tarihindeki en büyük endüstriyel kesinti günü olacak" ifadesini kullandı.

Kara Cuma, şirketin en yoğun alışveriş günlerinden biri olmasına rağmen, bir Amazon temsilcisi Business Insider'a, eylemin "müşterilere hiçbir kesinti yaratmayacağını" söyledi.

Şirket, Birleşik Krallık'ta yaklaşık 75,000 kişiyi istihdam ediyor, ancak geçen yıl ücret ve koşullar konusundaki süregelen bir anlaşmazlıkla karşı karşıya kaldı. Coventry deposunda, GMB üyeliği son 12 ayda beş kat arttı, per The Guardian.

Ekim ayında Amazon, maliyetinin 213 milyon dolar (£170 milyon) olacağını söylediği bir ücret artışını duyurdu.

Temsilci, "Nisan 2024'e kadar minimum başlangıç ücretimiz, konumuna bağlı olarak saatte 12.30 sterlin ve 13 sterline çıkacak. Bu, iki yılda %20'lik bir artış ve 2018'den bu yana %50'lik bir artıştır" dedi.

Amazon, ücretin zaten Birleşik Krallık Ulusal Asgari Ücreti'nin üzerinde olduğunu ve çalışanlara çeşitli avantajlar, kariyer fırsatları ve iyi bir çalışma ortamı sunduğunu söyledi.

Birleşik Krallık'ta asgari ücret, saatte 13.08 dolardan 14.36 dolara yükseltildi.