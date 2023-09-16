Haber:Damla Oya Erman



Yeni filmde, Heard, Mera rolünü yeniden canlandırıyor ve başrolde yine Arthur Curry, yani Aquaman'ı canlandıran Jason Momoa yer alıyor. İlk filmde karakterleri arasında öne çıkan bir aşk hikayesi vardı. Devam filminde ise Aquaman, artık bir baba olduğunu açıklıyor.

Ancak, filmin yapım süreci sırasında Amber Heard, eski eşi ve meslektaşı Johnny Depp ile yaşadığı hukuki bir mücadele içindeydi. Depp, Heard'ü 2018 yılında Washington Post'ta yayımlanan bir yazısında kendisini "domuz dövmesi temsil eden bir kamu figürü" olarak tanımladığı iddiasıyla dava etmişti. Depp, makalede adının geçmemesine rağmen bu iddianın kariyerine zarar verdiğini öne sürmüştü.

Heard ise karşı dava açmış ve iftira davasının, Depp'in kendi evliliklerindeki domestic abuse (aile içi şiddet) iddialarını "sahte" olarak nitelendirmesi nedeniyle "Aquaman 2" filmine olan katkısının azaltıldığını iddia etmişti.

Heard, mahkemede verdiği ifadede, "Filmin içinde kalmak için gerçekten savaştım," demiş ve eklemişti: "Bana bir senaryo verdiler ve senaryonun yeni versiyonlarını verdiler. Temelde rolümden birçok şey aldılar."

Yönetmen James Wan, bu hafta yayınlanan bir röportajında, devam filminin planının her zaman Mera karakterine daha az odaklanmak ve Patrick Wilson'ın canlandırdığı Orm karakterine daha fazla odaklanmak olduğunu açıkladı.

Wan, şunları söyledi: "Bu fikri herkese baştan itibaren sundum. İlk Aquaman, Arthur ve Mera'nın yolculuğuydu. İkinci film her zaman Arthur ve Orm olacaktı." "Yani ilk film bir aşk eylem-macera filmiydi, ikincisi bir erkek kardeşlik eylem-macera filmi. Bunu böyle bırakalım."

"Aquaman and the Lost Kingdom" filmi, 20 Aralık'ta sinemalarda gösterime girecek.