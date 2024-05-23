Türkiye'deki konferans programı nedeniyle Ankara'ya gelen Qadhi, ABD'deki üniversitelerde devam eden Filistin'e destek gösterilerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Amerika'da 100'den fazla kampüste İsrail işgali ve Gazze'nin bombalanmasına karşı protestoların yapılmasının değişimin "en umut verici işaretlerinden" olduğunu belirten Qadhi, bu protestolara katılanların çoğunun Müslüman olmadığına dikkati çekti.

"Soykırımcı bir rejim için araştırma yapmak istemiyoruz"

"Bu, zihniyet ve mantalitede bir değişimdir. Şu anda olan şey, yeni neslin Filistin'de ve İsrail'de neler olup bittiğini görmesidir." diyen Qadhi, "Eski nesil aynı ama yeni nesil, üniversite öğrencileri, anlıyor." ifadesini kullandı.

Massachusetts Institute of Technology'de geçen hafta yapılan (MIT) protestolara katıldığını belirten Qadhi, buradaki öğrencilerin üniversitelerinin İsrail ordusuyla "gizli teknoloji sağlama ilişkisi" bulunması nedeniyle "Biz soykırımcı bir rejim için araştırma yapmak istemiyoruz. Cinayet, yağma ve öldürmeye yardımcı olan bir kurum için araştırma yapmak istemiyoruz." dediklerini anlattı.

Qadhi, öğrencilerin, üniversitelerinin İsrail'den para alarak araştırma yapmasını istemediklerini söyledi.

"Gelecek parlak"

Dallas'ta valinin eyalet askerlerini, protestoya katılan öğrencilerin üzerine gönderdiğini aktaran Qadhi, öğrenci protestolarının geçmişte Vietnam, Güney Afrika, Amerika gibi ülkelerde yol açtığı değişimlere işaret etti.

Öğrenci protestolarının bir nesil içinde, Amerika'da değişimi getireceğine inancını dile getiren Qadhi, "Aynı öğrenciler 10 yıl içinde ne olacak? Onlar CEO'lar, politikacılar, kongre üyeleri, senatörler olacak. Yani gelecek parlak. Biz Müslümanlar olarak dahil olmalıyız. Bu bize farz kılınmıştır. Önde olmalıyız. Teşvik etmeli, öğretmeli ve eğitmeliyiz, motive etmeliyiz." diye konuştu.

Çok sayıda protestoya katıldığını ve Yale, Northwestern, Ohio State gibi yerlerde devam eden protestolarda öğrencilerle konuştuğunu bildiren Qadhi, çoğunluğu Müslüman olmayan bu öğrencilerin "gerçekleri" gördüğünü ifade etti.

"Tarihin doğru tarafındasınız"

Protestoculara da seslenen Qadhi, "Tarihin doğru tarafındasınız, tarih sizin tarafınızda. Hükümet yanlış tarafta. Çok net olmamız gereken bir şey var, bu protesto bir günle ilgili değil, 7 Ekim'le ilgili değil, 75 yılla ilgili. Filistin halkının tüm tarihiyle ilgili. Üç nesille ilgili. Amerikan politikasının destekleyici ve kolaylaştırıcı olma tarihiyle ilgili." diye konuştu.

Qadhi, şunları kaydetti:

"Öğrencilere ve Amerikalı kardeşlerime şunu söylüyorum, vergimizi kötü bir rejime nasıl verebiliriz? Kim haklı, kim haksız tartışmasını bile geçtim, sağlık sistemimiz perişan, Amerika'da evsiz insanlar var, her şehirde köprü altlarında uyuyan insanlar var. Her gün Dallas'ta iki üç kişiyi evsiz görüyorum. Eğitimimiz gelişmiş ülkeler arasında en alt sıralarda. Bu yüzden Amerikalı kardeşlerime mesajım, politikayı, tarihi öğrenmek istemeseniz bile, vergilerimiz neden başka yere gitsin? Vergimizi eğitime, konutlara harcayalım, yurt dışında savaşları finanse etmeyi bırakalım. Bombalamayı ve yağmayı durduralım. Neden? Mesajım çok basit. Doğruyu biliyorsanız, hangi tarafın haklı olduğunu bilmek çok kolay. Gerçeği öğrenmek istemeseniz bile, vergilerimizi burada tutalım. Gazze'de neler olduğunu anlamak için siyasi bilimlerde doktora yapmanıza gerek yok. Gün gibi açık, çok net."