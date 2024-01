Türkiye'nin ev sahipliğinde 2017'de İstanbul'da, 2021'de ise Polonya'nın Krakow şehrinde iki kez Avrupa şampiyonu olan, 2022'de yine İstanbul'da Ampute Futbol Dünya Kupası'nı kazanan milliler, Fransa'nın Haute-Savoie kentinde 31 Mayıs-9 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Yalova'daki Akköy Tesisleri'nde Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 15 Ocak'ta kampa alınan 30 futbolcudan oluşan kafile, teknik direktör İsmail Temiz yönetiminde yoğun çalışma dönemi geçiriyor.

"Şampiyonluk genlerimize işledi"

Temiz, yarın sona erecek kampla ilgili yaptığı değerlendirmede, genel anlamda takımın durumunun iyi olduğunu söyledi.

"Şampiyon olmak zor, zirvede kalmak daha da zor. Dolayısıyla bizim daha çok çalışmamız gerekiyor." diyen Temiz, oyuncuların üst üste üçüncü Avrupa şampiyonluğu hedefi için çok istekli olduğunu vurguladı.

Temiz, şampiyonluğun adeta takımın genlerine işlediğini dile getirerek, "Aramıza yeni katılacak genç sporcu kardeşlerimizle, daha önce tecrübe kazanmış, şampiyonluk yaşamış sporcularla tecrübe ve gençliğin dinamizmini birleştirerek Avrupa'da tekrar şampiyon olacağız. Bundan sonra hep şampiyon gidip şampiyon döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Kulüplerinde başarılı 10 genç sporcuyu kadroya dahil ettiklerini belirten Temiz, bu oyuncuların kampta elit sporcularla bir araya gelmesinin sonraki başarılar için çok önemli olduğunu anlattı.

Gençlerin, idolleri de olan ağabeylerini gördüklerinde daha istekli ve hırslı çalıştığını aktaran Temiz, şunları kaydetti:

"Yeni katılan gençlerin, ampute futbolunda Türkiye ve dünyada bir 10 sene daha hiç arkamıza bakmadan şampiyon olabileceklerini net şekilde görebiliyoruz ama bu yetmez. Türkiye'de yaklaşık 12 milyon engelli insan var, bunun 5 milyonu ortopedik engelli ve ampute futbol oynayabilecek pozisyonda. Dolayısıyla bu grubu da en azından ampute futbola dahil edebilirsek kupadan daha önemli kazancımız olacağını düşünüyorum. Bu engellileri de sporla sosyal hayata kazandırmamız, elit sporcu seviyesine çıkarma anlamında daha etkili olacaktır."

Takım kaptanı Rahim Özcan: "Genç kardeşlerimiz gümbür gümbür geliyor"

Takım kaptanı Rahmi Özcan ise takıma gençlerin katılmasıyla güzel bir ekip ruhu yakaladıklarını bildirdi.

Avrupa Şampiyonası'nda üçte üç yaparak apoletlerini korumak istediklerini vurgulayan Özcan, tüm organizasyonlarda favori olmanın avantaj sağladığı gibi dezavantajlarının da olduğunu belirtti.

Bu nedenle rakiplerin milli takım karşısında farklı tedbirler aldığını anlatan Özcan, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da söz verdiğimiz gibi 'Dünyada ampute futbol Türkiye'den sorulacak' dedik ve sorulmaya devam ediyor. Hem dünyada hem Avrupa'da her zaman favori biziz ama kolay bir turnuva bizi beklemiyor, zor bir turnuva olacak. Avrupa'da Polonya, İngiltere iyi takımlar ama onları dize getirip tekrar Avrupa şampiyonu olup kupayı ülkemize getirmek istiyoruz. Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı olarak her zaman tabii ki şampiyonluk hedefimiz var. Jenerasyonumuz çok iyi. Alttan gelen genç kardeşlerimiz de çok iyi. Biz bırakma yaşlarına geldik, belki son turnuvalarımızı oynuyoruz ama genç kardeşlerimiz gümbür gümbür geliyor. Tabii burada dünyanın en iyi liginin olmasının avantajını yaşıyoruz. Ampute futbol Türkiye'de var olduğu, dünya organizasyonlarına katıldığı sürece her zaman favori olmaya devam edecek. İnşallah ampute futbolunda dünyaya ders vermeye devam ederiz."

TSK Ampute Futbol Takımı formasını giyen 18 yaşındaki milli oyuncu Hamza Yusuf Ersen, milli takımda yer almaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

İlk kez milli takım kampına katılan 16 yaşındaki Tuncay Efe Hankulu ise çok heyecanlı olduğunu kaydederek, "Onlardan yeni şeyler öğreniyorum. İnşallah müzemize Avrupa kupasını tekrar getireceğiz." değerlendirmesini yaptı.