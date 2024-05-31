Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın üçüncüsü, 1-8 Haziran tarihlerinde Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenecek.

2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda 16 takım mücadele edecek. Organizasyona Türkiye, Fransa, Yunanistan, Polonya, İskoçya, Almanya, İngiltere, Gürcistan, Belçika, İspanya, İsrail, İrlanda, Azerbaycan, İtalya, Hollanda ve Ukrayna katılacak.

Dört grupta ilk 2 sırayı alan takımlar, çeyrek finale yükselecek.

Şampiyonanın açılış maçında yarın ev sahibi Fransa ile Ukrayna karşılaşacak.

Türkiye'nin gruptaki rakipleri

Fransa'ya favori olarak giden Türkiye, C Grubu'nda İrlanda, Azerbaycan ve İsrail ile mücadele edecek. Milliler, ilk maçını 2 Haziran Pazar günü İsrail ile yapacak.

Ampute Milli Futbol Takımı, 3 Haziran Pazartesi günü Azerbaycan, 4 Haziran Salı günü ise İrlanda ile karşı karşıya gelecek.

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Milliler, grup etabı karşılaşmalarını Camille Fournier Stadı'nda oynayacak.

Kadro

Ay-yıldızlı ekibin 2024 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Bülent Çetin, Erdi Arslan, Furkan Arslan, Alican Kuruyamaç, Emin Tiryaki, Fuat Taştan, Şeyhmus Erdinç, Muhammet Yeğen, Fatih Şentürk, Serkan Dereli, Kemal Güleş, Barış Telli, Ömer Güleryüz, Rahmi Özcan, Savaş Kaya.

Milliler, kupayı rakiplerine kaptırmadı

Türkiye, 2017 ve 2021 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında kupayı müzesine götürdü.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası, ilk kez 2017 yılında İstanbul'un ev sahipliğinde Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından organize edildi.

Finale kadar rakiplerine gol şansı tanımayan milliler, şampiyonluk maçına Beşiktaş'ın stadında çıktı. Şampiyonanın finalinde İngiltere ile karşılaşan ay-yıldızlılar, rakibini 2-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Bu şampiyonlukla uzun süre adından söz ettiren milli takım, daha sonra başarılarına yenilerini de ekledi.

Milliler, 2021 yılında Polonya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'na da ünvanını korumak için gitti.

Krakow kentinde düzenlenen organizasyonda rakiplerini farklı mağlup eden Türkiye, final maçında İspanya ile karşılaştı.

Finalde rakibi karşısında zorlanmayan ve sahadan 6-0 galip ayrılan Ampute Milli Futbol Takımı, üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürdü.

Şampiyonada fileleri 11 kez havalandırarak gol krallığına ulaşan milli futbolcu Ömer Güleryüz, "en değerli oyuncu" ödülünün de sahibi oldu.

Kupada namağlup

Türkiye, daha önce düzenlenen iki Avrupa şampiyonasında çıktığı toplam 11 maçı da kazandı.

Avrupa'da "namağlup" ünvanına sahip milli takım, iki organizasyonda oynadığı 11 maçta 62 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

Şampiyonluklarını Dünya Kupası ile taçlandırdı

Avrupa'da zirveyi rakiplerine bırakmayan Türkiye, Dünya Kupası'nda basamakları teker teker çıkmayı başardı.

Antalya'da yapılan 2007 Dünya Kupası'nda üçüncülük elde eden ay-yıldızlılar, kupa tarihinde ilk kez ilk 3 takım arasına girdi.

Daha sonra istikrarlı bir şekilde kupada dereceler elde eden Türkiye; 2010, 2012, 2014 yıllarında da dünya üçüncüsü oldu.

Meksika'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda adını finale yazdıran milliler, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyonluk maçına çıktı. Finalde Angola'ya penaltılar sonucu yenilen milli takım, çok yaklaştığı şampiyonluk kupasını kıl payı kaçırdı.

Türkiye, 2022'de bu kez ev sahibi olduğu organizasyonda finalde yine Angola ile karşı karşıya geldi. Rakibini 4-1 yenen ve Angola'dan 2018'in rövanşını alan Ampute Milli Futbol Takımı, ilk kez Dünya Kupası'nı kazandı.

İki Avrupa şampiyonluğu bulunan Ampute Milli Takım, böylece İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda da şampiyon olarak başarılarını taçlandırdı.