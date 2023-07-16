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Adana'da çıkan iki orman yangını kontrol altına alındı

Adana'da çıkan iki orman yangını kontrol altına alındı

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde bir süre aksayan ulaşım, temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon şoförü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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