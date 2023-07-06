İSTANBUL- Portföyündeki 200'ü aşkın teknoloji markasının dağıtımını üstlenen ve ülke genelindeki 8000'i aşkın iş ortağı ile Türkiye'nin lider bilişim teknolojileri dağıtım grubu olan Index Grup, “Anadolu'nun Genç Yüzü Bilişimle Aydınlanıyor” staj programıyla deprem bölgesindeki gençleri teknoloji sektörüyle buluşturuyor. 3 Temmuz 2023, pazartesi günü tekrar başlayan programla gençlere bilişimde fırsat eşitliği sağlanıyor.

2012'de başlayan ve bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen staj programıyla öğrenciler temmuz ayı süresince teknoloji sektöründe profesyonel hayatı deneyimliyor. İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşama imkanıyla birlikte şehrin tarihini ve kültürel zenginliklerini yerinde inceleyebiliyor.

Geleceğin profesyonellerini teknoloji dünyasına bugünden hazırlayarak kurumsal sürdürülebilirliği ve ekonomik kazanımı desteklemenin yanı sıra çevreye ve topluma değer katmak bilinciyle hareket eden şirket, “Anadolu'nun Genç Yüzü Bilişimle Aydınlanıyor” staj programı ile artık lüks yerine bir ihtiyaç haline gelen bilişimde fırsat ve erişim eşitliği sağlıyor. Böylece teknoloji sektöründe hissedilen yetenek açığının da giderilmesinde rol oynuyor.

Index AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Bilecik, programla ilgili şunları söyledi: “Bilişime erişim, özellikle teknoloji içine doğan ve teknolojiyle birlikte büyüyen gençler için temel bir ihtiyaç olarak kabul ediliyor. Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nda da yer verdiği bu konuda Index Grup olarak proaktif bir yaklaşım üstlenmekten her zaman mutluluk duyuyoruz. Dijitalleşme gibi yenilikçi ve vizyoner girişimlerin sektörümüzdeki öncüsü olarak Anadolu'nun Genç Yüzü Bilişimle Aydınlanıyor programına bu yıl da devam ettiğimiz için heyecanlıyız.” dedi.

HABER: METE YILMAZ