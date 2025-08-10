Günaydın diyeceğim muzaffer tarihten can dostlar!
Geceden beri TARİHTEYİM farkındasınız!
10 Ağustos bugün.
10 AĞUSTOS 1915 tarihi, ”ANAFARTALAR ZAFERİDİR” yedi düvele günlerini gösterdiğimiz.
Çanakkale Boğazı'nı geçemeyeceklerini anlayınca;karadan çıkarma yaparak boğaza ve İSTANBUL’a ulaşmayı amaçlayan İtilaf Devletlerinin umutlarının yok edildiği gündür 10 Ağustos 1915…
…
Hatırlarsınız 7 ağustos 1919'da,
Heyet-i Temsiliye Başkan'ı Mustafa Kemal,
Erzurum Kongresi Sonuçlarını açıklamış:
“Manda-himaye gibi durumların kabul edilemeyeceğini;
TÜRK MİLLETİ HÜR'dür”diyerek ,gerekirse “YENİ BİR DEVLETİN KURULACAĞINI” BELİRTMİŞTİ.
İngiliz uşağı gibi hareket eden Damat Ferit Hükümeti,
ANINDA MUSTAFA KEMAL'in görevden alınmasını istemişti aynı gün..
Ve bir diğeri:
İngiliz'den aman dileyen ve Kurtuluş Savaşı başarılı olunca;
İngiliz himayesinde tasını-tarağını toplayıp kaçan;
SON OSMANLI PADİŞAHI VAHDETTİN!
9 Ağustos 1919'da,
MUSTAFA KEMAL'İ ASKERLİK GÖREVİNDEN ALDIĞINI DUYURMUŞTU.
7 Ağustos 1919,
ERZURUM KONGRESİ sonrası,
İSTANBUL HÜKÜMETİ'nin MUSTAFA KEMAL'in askerlik görevinden alınması kararını PADİŞAH VAHDETTİN'e sunmasından hemen sonra
MUSTAFA KEMAL azledilmeyi beklemeden;
7 AĞUSTOS 1919 gecesi ARKADAŞLARI ile yaptığı toplantı ile
9.ORDU MÜFETTİŞLİĞİ ve OSMANLI İMPARATORLUĞUNDAKİ ASKERLİK GÖREVLERİ̇NDEN İSTİFA ETMİŞTİR.
İSTİFASINIDA ERZURUM VALİLİĞİ VE İSTANBUL HÜKÜMETİ̇NE BİLDİRMİŞTİR...
KOLTUĞUNU GEREKTİĞİN DE BIRAKABİLEN;
ÜNVAN VE MEVKİLERİNİ "VATAN"UĞRUNA ELİNİN TERSİ İLE İTEBİLEN;
GÜÇLÜ İRADE,SAMİMİ CESARET VE KARARLILIKTIR BİR İNSANI ;
“LİDER-BAŞKOMUTAN"YAPAN...
8 Ağustos 1919'da,
TÜRK MİLLETİ'nin bekası için
Ünvanlarını terkeden Mustafa Kemal'e;
TÜRK MİLLETİ,
KURTULUŞ sırasında önce "GAZİ",
Sonra "MAREŞAL",daha sonra da "BAŞKOMUTAN",
KURTULUŞ'tan sonra "ATATÜRK"
ünvanlarını-rütbelerini vererek ;
ATATÜRK ismini kalplerine kazıyarak teşekkür etmiştir...
8 Ağustos 1919'da askerlikten ayrılan MUSTAFA KEMAL;
5 Ağustos 1921'de ,TBMM'nin çıkardığı "BAŞKOMUTANLIK YASASI "ile askerlik ünvanlarını geri alarak ;
Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ;BAŞKOMUTAN olarak yetkilendirilmiştir...
BÜYÜK TAARRUZ öncesi,
20 Temmuz 1922'de de;
Yine BAŞKOMUTAN olarak taarruz bitene dek
Sınırsız yetkilendirilmiştir.
SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİNİN DE,
BÜYÜK TAARRUZUN DA BAŞARIYA ULAŞMASINDA;
MUSTAFA KEMAL'İN ASKERİ DEHASI VE STRATEJİ BİLGİSİNİN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK OLMUŞTUR...
ÜNVANLAR HAK EDİLEREK KAZANILIRSA KALICI OLUR!
YOKSA BEDENLER TOPRAK OLDUĞUNDA;
ÜNVANLARDA,ÜNVAN SAHİPLERİ DE UNUTULUR-GİDERLER...
ATATÜRK ;
TÜRK MİLLETİ YAŞADIKÇA YAŞAYACAKTIR;
Bu böyle biline...
Tarih Onur verir;cesaret ile yazılmış ise;
Tarih utançtır;korkaklık ile yazdırılmış ise...