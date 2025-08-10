Günaydın diyeceğim muzaffer tarihten can dostlar!

Geceden beri TARİHTEYİM farkındasınız!

10 Ağustos bugün.

10 AĞUSTOS 1915 tarihi, ”ANAFARTALAR ZAFERİDİR” yedi düvele günlerini gösterdiğimiz.

Çanakkale Boğazı'nı geçemeyeceklerini anlayınca;karadan çıkarma yaparak boğaza ve İSTANBUL’a ulaşmayı amaçlayan İtilaf Devletlerinin umutlarının yok edildiği gündür 10 Ağustos 1915…

…

Hatırlarsınız 7 ağustos 1919'da,

Heyet-i Temsiliye Başkan'ı Mustafa Kemal,

Erzurum Kongresi Sonuçlarını açıklamış:

“Manda-himaye gibi durumların kabul edilemeyeceğini;

TÜRK MİLLETİ HÜR'dür”diyerek ,gerekirse “YENİ BİR DEVLETİN KURULACAĞINI” BELİRTMİŞTİ.

İngiliz uşağı gibi hareket eden Damat Ferit Hükümeti,

ANINDA MUSTAFA KEMAL'in görevden alınmasını istemişti aynı gün..

Ve bir diğeri:

İngiliz'den aman dileyen ve Kurtuluş Savaşı başarılı olunca;

İngiliz himayesinde tasını-tarağını toplayıp kaçan;

SON OSMANLI PADİŞAHI VAHDETTİN!

9 Ağustos 1919'da,

MUSTAFA KEMAL'İ ASKERLİK GÖREVİNDEN ALDIĞINI DUYURMUŞTU.

7 Ağustos 1919,

ERZURUM KONGRESİ sonrası,

İSTANBUL HÜKÜMETİ'nin MUSTAFA KEMAL'in askerlik görevinden alınması kararını PADİŞAH VAHDETTİN'e sunmasından hemen sonra

MUSTAFA KEMAL azledilmeyi beklemeden;

7 AĞUSTOS 1919 gecesi ARKADAŞLARI ile yaptığı toplantı ile

9.ORDU MÜFETTİŞLİĞİ ve OSMANLI İMPARATORLUĞUNDAKİ ASKERLİK GÖREVLERİ̇NDEN İSTİFA ETMİŞTİR.

İSTİFASINIDA ERZURUM VALİLİĞİ VE İSTANBUL HÜKÜMETİ̇NE BİLDİRMİŞTİR...

KOLTUĞUNU GEREKTİĞİN DE BIRAKABİLEN;

ÜNVAN VE MEVKİLERİNİ "VATAN"UĞRUNA ELİNİN TERSİ İLE İTEBİLEN;

GÜÇLÜ İRADE,SAMİMİ CESARET VE KARARLILIKTIR BİR İNSANI ;

“LİDER-BAŞKOMUTAN"YAPAN...

8 Ağustos 1919'da,

TÜRK MİLLETİ'nin bekası için

Ünvanlarını terkeden Mustafa Kemal'e;

TÜRK MİLLETİ,

KURTULUŞ sırasında önce "GAZİ",

Sonra "MAREŞAL",daha sonra da "BAŞKOMUTAN",

KURTULUŞ'tan sonra "ATATÜRK"

ünvanlarını-rütbelerini vererek ;

ATATÜRK ismini kalplerine kazıyarak teşekkür etmiştir...

8 Ağustos 1919'da askerlikten ayrılan MUSTAFA KEMAL;

5 Ağustos 1921'de ,TBMM'nin çıkardığı "BAŞKOMUTANLIK YASASI "ile askerlik ünvanlarını geri alarak ;

Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ;BAŞKOMUTAN olarak yetkilendirilmiştir...

BÜYÜK TAARRUZ öncesi,

20 Temmuz 1922'de de;

Yine BAŞKOMUTAN olarak taarruz bitene dek

Sınırsız yetkilendirilmiştir.

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİNİN DE,

BÜYÜK TAARRUZUN DA BAŞARIYA ULAŞMASINDA;

MUSTAFA KEMAL'İN ASKERİ DEHASI VE STRATEJİ BİLGİSİNİN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK OLMUŞTUR...

ÜNVANLAR HAK EDİLEREK KAZANILIRSA KALICI OLUR!

YOKSA BEDENLER TOPRAK OLDUĞUNDA;

ÜNVANLARDA,ÜNVAN SAHİPLERİ DE UNUTULUR-GİDERLER...

ATATÜRK ;

TÜRK MİLLETİ YAŞADIKÇA YAŞAYACAKTIR;

Bu böyle biline...

Tarih Onur verir;cesaret ile yazılmış ise;

Tarih utançtır;korkaklık ile yazdırılmış ise...