“GAZZE VE DÜNYA BENİM; KİMSE UMURUMDA DEĞİL” DİYEN EMPERYALİZM VE SÖMÜRGECİLERİN VE ONLARIN PARALI ELİ KANLI UŞAKLARININ (PKK-FETÖ gibi)geçmiş yansımasına gideceğim tarihte önce!

Yüz karası günlerden "İNSANLIK TARİHİ"adına

9 Ağustos 1945…

Hiroşima'dan sonra ,Nagazaki-Japonya’dayız!

9 Ağustos 1945,

Pazartesi 08.15’te Nagazaki’de

atom bombası ile tanışır.

Özellikle kalabalık olabilecek bir saat ve gün de atılmıştır

"Şişman Adam”lakaplı bomba.

İlk anda 70.000,devamında yüzbinler öldü.

Ve hala tarih ibreti içinJaponya,

ilkokul öğrencilerini bombanın atıldığı yer ve müzelere götürür.

Biz niye ibret almayız bilmem!!!

Çünkü bizim bir “ÇANAKKALEMİZ 10 Hiroşima'ya bedel”,Japonların deyimi ile...

Selamlar !

Yordu ibret alınmayan tarih beni …