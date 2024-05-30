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Kontroller sonucunda tespit edilen olumsuzluklardan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, sorumlular hakkında idari ve adli süreçler başlatıldığı kaydedildi.

Denetimlerde, insan sağlığı açısından tüketimi uygun olmayan gıda ürünlerine el konularak imha edildiği açıklandı.

Numune sonuçlarında Türk Gıda Kodeksi ne aykırılık tespit edilen işletmelere 21 milyon lira tutarında 342 idari yaptırım kararının uygulandığı ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, denetimler sonucunda bu yılın ilk 5 ayını kapsayan dönemde 41 bin 403 işletmenin denetlendiği, alınan 1389 numunenin 176'sının olumsuz sonuçlandığı belirtildi.

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