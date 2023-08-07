Haber: Mert Osman Erman

Anastatia Mayers ve annesi Keisha Schahaff, uzaya giden ilk anne ve kız olacaklar.

Ayrıca, Karayipler'den bu yolculuğu yapan ilk insanlar olacaklar.

Çift, Perşembe günü New Mexico'dan havalanacak.

Keisha, kızının vizesini düzenlemek üzere İngiltere'ye seyahat ederken yarışmaya katıldı.

Antigua'dan Londra'ya giden Virgin Atlantic uçuşundayken aniden bir reklam belirdi.

"Bu çekilişi doldurdum ve sonra aylar sonra aniden bir e-posta geliyor, ilk 20 finalist, sonra ilk beş finalist, sonunda birincilik," diyor.

"Birdenbire kim bahçeme giriyor? Richard Branson. Tüm ekip evime girip 'sen kazandın, uzaya gidiyorsun' diyor."Anastatia, Karayipler'den İskoçya'ya gitmek için seyahat etmeye karar vermesinin uzaya gitme fırsatını doğurduğunu söylüyor.

"Eğer rastgele olarak Aberdeen Üniversitesini seçmeseydim ve vize almak için büyük bir sapma yapmasaydık - uzaya gitmiyor olurduk," diyor.

"Birçok şeyin çok belirli anlarda olması gerekiyordu, bizim burada sona ermemiz için."

Felsefe ve fizik ikinci sınıf öğrencisi olan Anastatia, İskoçya'da okumak için gelmenin hayatındaki en büyük kararlarından biri olduğunu söylüyor, ancak bunun "mükemmel şeylerin olmasına yol açtığını" belirtiyor.

Galactic 02 adlı görev, Amerikan uzay şirketi tarafından gerçekleştirilen ikinci ticari uzay uçuşu olup, ödeme yaparak katılan yolcuların da bulunduğu ilk uçuş olacak.

Roket uçağında bir yolculuğun reklamı en yüksek 450,000 dolar (350,000 pound) olarak yapılmıştır.

Galactic 01 görevi Haziran ayında gerçekleşti. Yüksekliği 85 km'ye (279,000 fit) ulaştı. İkinci görevin aynı yolu denemesi bekleniyor.

"Ayın Ötesi"

Anastatia, uzaya giden ikinci en genç kişi olacak ve deneyimini başkalarına ilham vermek için kullanmayı umduğunu söylüyor.

"Bunun hem İskoçya'da hem de Antigua'da ve bağlarım olduğu herhangi bir yerde çok önemli olacağını düşünüyorum," diyor.

"İnsanların izlediğini ve destek verdiğini umuyorum.

"Niyetim sadece kendimize veya dünya tarafından bize dayatılan engelleri yıkmaktır.

"İnsanların nereden geldiği, kim oldukları - herhangi bir şey - hayaliniz hayalinizdir ve başkaları ne derse desin, bunu gerçekleştirebilirsiniz."

Keisha ekliyor: "Benim için ve kızım için birlikte, gerçekten gerçekleşen bir hayalden daha fazlası.

"Bu benim çocuğum, onu tüm kalbimle seviyorum ve aynı hedefi, aynı hayali paylaştığımızı bilmek, aşırı derecede mutluluk verici."

Çift, Newcastle'dan eski Team GB Olimpiyatçısı Jon Goodwin'e katılacak. O, Parkinson hastalığı olan ikinci kişi ve aynı zamanda ilk Olimpiyatçı olarak uzaya gidecek.