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Eserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com adresinden de temin edilebiliyor.

Emrah Yücel'in "Bir Okunmayan Mesajınız Var" sergisi İstanbul'da açıldı

Emrah Yücel'in "Bir Okunmayan Mesajınız Var" sergisi İstanbul'da açıldı

Aşkının büyüklüğünden kıskançlığına yenik düşen Tosca'nın ve ressam sevgilisi Cavaradossi'nin sonu kanla biten aşk hikayesinin anlatıldığı eserde, "Tosca"yı Bilge Yılmaz, "Cavaradossi"yi M.Burak Pektaş, "Scarpia"yı Umut T. Akça, "Angelotti"yi M.Yunus Yıldız, "Sagrestano"yı Taner Ölçen, "Spoletta'yı Dağhan Ergün, "Sciarrone"yi ise Toygarhan Atuner seslendirecek.

Yiğit Günsoy'un rejisiyle sahnelenecek eserin orkestrasını, ünlü İtalyan orkestra şefi Lorenzo Castriota yönetecek. 1800'lü yılların Roma'sında geçen opera eserinin dekor ve kostümü Gülden Sayıl'a, ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, ölümsüzleşen müziğiyle iz bırakan " Tosca " operası, 26 Mart saat 20.30'da Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

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