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Derede kaybolan biri çocuk 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

Başkentte sele kapılan iki kardeş çevredekiler tarafından kurtarıldı

Başkentte sele kapılan iki kardeş çevredekiler tarafından kurtarıldı

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 5 yabancı uyrukludan 3'ü kendi imkanlarıyla dereden çıktıktan sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 15 MA 0595 plakalı otomobil , Gökdere Mahallesi'nde yaklaşık 2 metre yükseklikteki köprüden dereye düştü.

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