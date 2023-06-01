BRÜKSEL AA- AP Genel Kurulunda, Macaristan'da hukukun üstünlüğü, temek haklar ve AB değerleri konusunda dün düzenlenen oturumun ardından bugün oylama yapıldı.

Soldan merkez sağa kadar her parti tarafından desteklenen karar tasarısı, 442 oyla kabul edildi.

Ardından AP'den yapılan yazılı açıklamada, milletvekillerinin, söz konusu ülkede, hükümetin, "AB değerlerini baltalamak için kasıtlı ve sistematik çabaları" neticesinde sürekli kötüleşen durumu eleştirdiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AP, Macaristan'ın AB yasalarına ve değerlerine uymamasını ve samimi işbirliği ilkesi göz önüne alındığında, 2024'te bu görevi güvenilir bir şekilde nasıl yerine getirebileceğini sorguluyor. Bu nedenle, Konsey'den uygun bir çözüm bulmasını istiyor ve böyle bir çözüm bulunmazsa AP'nin uygun önlemleri alabileceğini hatırlatıyor."

Macaristan, demokrasi ile hukukun üstünlüğü gibi ilkelerde gerileme olduğu gerekçesiyle bir süredir AB tarafından eleştiriliyor. AB Komisyonu, 27 Nisan 2022'de, AB fonlarının kötüye kullanılmasına ilişkin uzun süredir devam eden endişeler nedeniyle Macaristan'a karşı bütçeden pay verilmesini şarta bağlayan prosedürü başlattığını duyurmuştu. AB, Macaristan'ın payına düşen hibe ve kredilerden oluşan yaklaşık 30 milyar avroyu dondurmuştu.

Eva Kaili bugün de katılmadı

Öte yandan, AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasının en bilinen ismi, AP'nin eski başkan yardımcısı Eva Kaili'nin, geçen hafta hakkında tutuksuz yargılama kararı çıkması üzerine, dün ve bugünkü Genel Kurul oturumlarına katılması beklenmişti.

Oturumlara katılacaklar arasında Kaili'nin ismine de yer verilmesine rağmen, Yunan milletvekili AP'ye gelmedi.

Kaili'nin avukatları Mary Sven ve Michalis Dimitrakopoulos tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kaili'nin oturumlara kişisel nedenle katılamadığı, gelecek günlerde ise görevine döneceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Kaili'nin, AP'nin Strazburg'daki oturumlarına katılmak istemesi nedeniyle başta ülke dışına çıkma yasağı olmak üzere kısıtlayıcı koşulların kaldırılması için yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında, Aralık 2022'de tutuklanarak cezaevine gönderilen Kaili, 14 Nisan'da ev hapsine alınmıştı.