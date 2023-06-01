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Merkeze bağlı Aşağı Mahmutlar Mahallesi'nde de sağanağın ardından Aile Sağlığı Merkezi ile bazı bahçeleri su bastı.

Yağışın ardından Keskin Kaymakamlığı, İl Özel İdare ve Keskin Belediyesi itfaiye ekipleri, hasar oluşan köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Danacıobası köyünde de ekili araziler zarar gördü, yollarda hasar oluştu.

KIRIKKALE AA- İlçeye bağlı Ceritkale köyünde öğleden sonra bastıran yağışın ardından bir ahırı su basması sonucu 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

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