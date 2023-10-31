Haber: Damla Oya Erman

Bu modeller, Apple'ın mevcut M2 çiplerine göre hız ve grafik gücünde büyük iyileştirmeler sunan yeni M3 işlemcilerin sahne aldığı ilk modelleri olarak öne çıkıyor.

Yeni M3 MacBook Pro ve iMac modelleri şu anda Apple'ın resmi web sitesinden sipariş edilebilir durumda. 14 inçlik model için başlangıç fiyatı 1.599 dolar iken 16 inçlik model için bu fiyat 2.499 dolardan başlıyor. Ayrıca, yeni iMac modeli de 1.299 dolardan başlayarak kullanıcılara sunuluyor.

Bu yılın başlarında, Apple'ın M2 Pro ve M2 Max çiplerine sahip yeni MacBook Pro modellerini görmüştük. Haziran ayında ise yeni bir MacBook Air modeli, yüksek kaliteli Mac Studio ve Mac Pro masaüst bilgisayarları tanıtılmıştı.

Apple'ın yeni M3 MacBook Pro ve iMac modelleri hakkında bilinmesi gerekenler şu şekilde:

Yeni MacBook Pro modelleri karşılaştırılıyor

Apple, MacBook Pro serisinin iki yeni versiyonunu tanıttı: 14 inçlik bir ekranla gelen bir model ve 16 inçlik ekranı olan diğer model. Her ikisi de mevcut MacBook Pro modelleri ile benzer bir görünüme sahip, ancak yeni Apple Silicon çipi olan M3 tarafından destekleniyorlar.

M3, önceki M1 ve M2 çipleri gibi bir sistem-çip (SoC) olarak adlandırılıyor. Bu, MacBook'un tüm sistemini, yonga tırnağın ucu kadar küçük olacak şekilde içeren bir çip üzerine entegre ettiği anlamına geliyor. Apple, M3'ün M2'den önemli ölçüde daha güçlü olduğunu iddia ediyor ve performans artışının yüzde 30'a kadar ulaştığını belirtiyor.

M3 MacBook Pro'nun üç farklı versiyonu bulunuyor: Standart M3, daha güçlü M3 Pro ve premium M3 Max. 14 inçlik MacBook Pro modelini M3, M3 Pro veya M3 Max ile satın alabilirsiniz ve 16 inçlik MacBook Pro modelini M3 Pro veya M3 Max ile tercih edebilirsiniz.

Tüm üç model, yoğun çoklu görevi ve yüksek kaliteli video düzenlemeyi destekleyecek kadar güçlüdür. Ancak M3 Pro ve M3 Max modelleri, daha hızlı başlatma süreleri ve daha kararlı 4K ve 8K video desteği sunabilir. Özellikle profesyonel grafik tasarımcıları, videografçıları ve 3D animatörleri için M3 Pro modeli önerilir. Ayrıca, M3 Pro ve M3 Max MacBook Pro modelleri, Space Black adında yeni bir renkte sunuluyor.

Yeni M3 MacBook Pro modellerinin maliyeti

14 inçlik MacBook Pro modeli 1.599 dolardan başlıyor ve 16 inçlik MacBook Pro modeli 2.499 dolardan başlıyor. Bu, 14 inçlik modelin M2 versiyonundan 400 dolar daha ucuz olduğu anlamına geliyor. 16 inçlik modelin fiyatı ise M2 versiyonu ile aynı seviyede.

Yeni MacBook Pro modelleri şu anda Apple'ın resmi web sitesinden sipariş edilebilir durumda ve geniş kullanılabilirliği 7 Kasım tarihinde başlıyor.

Yeni iMac bilgisayarı detayları

Apple, tüm bir masaüstü bilgisayar serisi olan iMac'in güncellenmiş bir versiyonunu tanıttı. İki yıldan uzun bir süredir güncellenmeyen iMac, Pazartesi günkü etkinlikte yeni M3 çipi ile geldi.

Yeni M3 iMac şu anda sipariş edilebilir ve 1.299 dolardan başlayarak satışa sunuluyor. Bu fiyat, M1 iMac'in piyasaya sürüldüğü dönemdeki fiyat ile aynı seviyede.

Yeni iMac, büyük ölçüde önceki M1 iMac modeli ile aynı görünüme sahip ve yedi farklı renkte mevcut. Ancak iç kısımda yeni M3 çipinin kullanılması, uygulamaların daha hızlı başlamasını, 4K videoların daha akıcı bir şekilde çalışmasını ve lag olmadan daha fazla uygulamanın çalıştırılmasını sağlayacak.

Yeni M3 işlemcilere sahip Mac bilgisayarlar hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için Apple'ın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.