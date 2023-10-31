Haber: Damla Oya Erman

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, yaşlanma sürecindeki yavaş dalga uykusu kaybı, demans geliştirme riskini artırabilir.

Monash Üniversitesi'nde psikoloji ve nöroloji profesörü olan Matthew P. Pase, araştırmanın baş yazarı olarak, "Yaşlandıkça, slow wave sleep olarak bilinen uykunun en derin aşamalarının miktarının azaldığını bulduk" dedi. Aynı zamanda Pase, bu durumun yavaş dalga uykusu kaybının demans riskini artırabileceğini belirtti.

Yavaş dalga uykusu, beyin sağlığı için kritik bir öneme sahiptir. Bu uykunun sırasında vücut, beyinden istenmeyen veya zararlı materyalleri temizler, bu materyaller arasında Alzheimer hastalığının belirleyici işareti olan beta-amiloid proteini de bulunur.

Araştırmacılara göre, bu derin uyku, beyin için yenileyici bir etkiye sahiptir. Ancak yapılan çalışma, yavaş dalga uykusu kaybının demansa neden olduğunu kesin olarak kanıtlamamaktadır.

Çalışma, 346 kişinin katılımıyla gerçekleşti ve bu kişilerin ortalama yaşı 69 idi. Katılımcılar iki farklı dönemde uyku çalışmalarına katıldılar ve bu süreçte uyku düzenleri izlendi. Çalışmanın sonuçlarına göre, yavaş dalga uykusu kaybı, demans riskini artırabilir. Özellikle yılda yüzde bir azalma, demans riskini yüzde 27 artırırken, Alzheimer hastalığı demansı riskini yüzde 32 artırmıştır.

Çalışmanın yazarlarına göre, bu bulgular, yavaş dalga uykusu kaybının demans riski ile ilişkili olabileceğini göstermektedir. Ancak demansın yavaş dalga uykusu kaybına neden olabileceği de mümkün olabilir.

Uyku kalitesinin demans riskini etkilediği bu çalışma, yaşlı bireylerin iyi bir uyku almalarının önemini vurgulamaktadır. Bu bulgular, demans ve Alzheimer hastalığı riskini azaltmak isteyen bireyler için önemlidir.

Uykusuzluğun beyin sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için egzersiz yapmak, alkol ve kafein tüketimini sınırlamak, düzenli uyku düzenine dikkat etmek önerilmektedir. Bu bulgular, yaşlanmanın doğal bir süreci olarak kabul edilen yavaş dalga uykusu kaybının, demans riskini artırabileceğini göstermektedir.