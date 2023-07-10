ANKARA AA- Science Alert'in haberine göre, Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) tarafından yayımlanan raporunda, Starlink uydularındaki elektronik cihazların, 110 ile 188 megahertz arası radyo bantlarına radyasyon "sızdırdığını" ortaya koydu.

Söz konusu uyduların 10,7 ile 12,7 gigahertz arası frekanslarda kullanıldığı belirtilen raporda, kendi frekans bantları dışına yayılarak elektromanyetik kirliliğe yol açtığı kaydedildi.

Starlink uydusunun radyasyon sızdırdığı bantların, Uluslararası Telekomünikasyon Sendikası tarafından astronomi çalışmalarına tahsis edilmiş 150,05 ve 153 megahertz arası bantları da kapsadığı biliniyor.

Araştırmacılara göre "istenmeyen" sebeplerden ortaya çıkan radyasyon, astronomi gözlemlerini olumsuz etkileyebilir.

Radyasyonun sızıntısı sorunun SpaceX'e iletildiğini ve şirketin çözüm için çalışmalara başladığını belirtiliyor.

Araştırma, "Astronomy and Astrophysics" dergisinde yayımlandı.