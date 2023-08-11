Haber: Mert Osman Erman

Bu uygulama, Güney Amerika'dan başka kulüplerin taraftarlarının Arjantin peso'sunun değeri hakkında ev sahibi takımlara alay etmek için yaygın bir yol haline gelmiştir.

Ülke yıllardır yükselen enflasyonla ekonomik zorluklar yaşamaktadır.

Peso banknotunu yırtan taraftarlar 30 güne kadar hapis cezası alacaklar.

Para yırtma eylemi özellikle Brezilya ve Şili kulüplerinin taraftarları tarafından kullanılmıştır.

Arjantin Sporda Şiddeti Önleme Ajansı, bu uygulamanın, mevcut yasaları ihlal ettiğini ve spor etkinliğinde "kavga çıkarma" yı teşvik ettiğini ve "halk düzenini bozacak provokasyonları" yasakladığını belirtti, yerel medya raporlarına göre.

Suç işleyen taraftarlar yerel güvenlik birimleri tarafından gözaltına alınacak ve sorun devam ederse kulüpleri de cezalandırılabilir, dedi.

Arjantin'in yıllık enflasyon oranı son yıllarda keskin bir şekilde yükseldi ve bu yılın başlarında erken dönem hiperenflasyonun sona ermesinden bu yana ilk kez %100'ü geçti.

Haziran ayında ülkenin istatistik ajansına göre %115.6'ya ulaştı.

Ülke ayrıca döviz kuru konusunda büyük bir düşüş yaşadı. Şubat ayında, daha önce en büyük banknot olan 1,000-peso'nun değeri alternatif piyasalarda sadece 2.70 dolar (£2.13) seviyesine düşünce, merkez bankası yeni bir 2,000-peso banknotu tanıttı.

Arjantin'in mevcut parası 1992 yılında tanıtıldığında değeri bir Amerikan dolarına sabitlenmişti, ancak bu sabit kur 2001 ve 2002 yılında ülkeyi vuran bir mali krizin ardından terk edildi.

Ekonomik durum ayrıca ülkenin siyasetinde de dalgalanmalara neden oldu. Geçen yaz, üç ekonomi bakanı dört hafta içinde birbirinin yerine geçti.

2022 yılı Mart ayında Uluslararası Para Fonu, son değerinin 44 milyar dolar (£35 milyar) olması beklenen 30 aylık bir kurtarma paketini onayladı.