İSTANBUL - Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçede yer alan cami ve diğer ibadethanelerde düzenli olarak temizlik çalışması yapıyor. Cami temizlik ekipleri son olarak, 7 bin metrekare büyüklüğünde olan ve 15 bin kişi kapasiteli Taşoluk Yeşil Camii'nde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Cami temizlik ekipleri, vatandaşların temiz bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için camilerin içlerinden başlayarak, abdesthaneler, lavabolar ve cami çevresi temizliği yapıyor. Bu çalışmalarla camilerin temiz ve düzenli bir şekilde kullanılması hedefleniyor. Temizlik ekipleri, camilerin halılarını ıslak ve kuru temizleme yöntemleriyle tozdan arındırıyor. Ayrıca, cami içerisinde bulunan halılar, avizeler, ayakkabılıklar ve kitaplıklar da büyük bir titizlikle temizleniyor.

Arnavutköy Belediyesi tarafından yapılan çalışma, camiler ve diğer ibadethanelerde vatandaşların daha temiz ve güvenli bir ortamda ibadet etmelerini sağlıyor. Belediye yetkilileri, düzenli olarak cami temizlik çalışmalarının devam edeceğini belirtiyor.



HABER: METE YILMAZ