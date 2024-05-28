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EURO 2024 'te İtalya, İspanya ve Hırvatistan ile B Grubu'nda mücadele edecek Arnavutluk Milli Takımı'nın aday kadrosuna şu futbolcular çağrıldı:

Aday kadroda Beşiktaş'tan Ernest Muçi ve Sivasspor'dan Rey Manaj da yer aldı.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ABD etabında mücadele edecek

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ABD etabında mücadele edecek

Arnavutluk Futbol Federasyonundan (FSHF) yapılan açıklamaya göre Brezilyalı teknik direktör Sylvio Mendes Campos Junior, turnuva öncesi 27 kişiden oluşan aday kadroyu belirledi.

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