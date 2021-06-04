Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1428
ALTIN
524.821
DOLAR
8.7187
STERLİN
12.2975
EURO
10.5564
21 daire satışa çıkarılıyor
21 daire satışa çıkarılıyor
Park yapım ihalesi
Park yapım ihalesi
96 akademik personel alınacak
96 akademik personel alınacak
15 öğretim üyesi alınacak
15 öğretim üyesi alınacak
Flaş Haber
SİVAS'TA FECİ KAZA: 9 ÖLÜ
Kapat

Ankara'da yasa dışı silah ticareti: 3 gözaltı

ANKARA'da, sosyal medya üzerinden yasa dışı yollarla silah ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Haziran 2021 Cuma 09:48
0 Okunma
Ankara'da yasa dışı silah ticareti: 3 gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden silah ticareti yaparak haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik dün operasyon düzenledi. Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde faaliyet gösteren şüphelilere düzenlenen operasyonlarda, 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 7 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 8 şarjör ve 295 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraSilahYasakYasa DışıOperasyonPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araçtan sökülen 2 şaftın içinden 3 kilo eroin çıktı
Araçtan sökülen 2 şaftın içinden 3 kilo eroin çıktı
Uyuşturucuları kutudaki baklavaların arasına gizlemiş 
Uyuşturucuları kutudaki baklavaların arasına gizlemiş 
Ankara'da 'sahte içki' operasyonu: 12 gözaltı
Ankara'da 'sahte içki' operasyonu: 12 gözaltı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans