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Bursa'da kaçak tütün operasyonu

BURSA’nın İnegöl ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 200 kilogram kaçak tütün ile 70 bin 400 adet makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Ekim 2020 Çarşamba 10:51
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Bursa'da kaçak tütün operasyonu

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda Mesudiye Mahallesi’nde bulunan şüpheli M.B.’ye ait iş yerinde, kaçak sigara satışı yapıldığı istihbaratına ulaştı. Bölgede geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, şüpheliler hakkında fiziki ve teknik takip başlattı. İş yerinden alışveriş yaptığı tespit edilen bir kişinin otomobilini takibe alan polis, bir süre sonra aracı durdurdu. Araçta inceleme yapan ekipler, bir miktar sarılmış makaron ve çok sayıda kaçak tütün ele geçirdi. Polis, şüpheli M.B.’nin iş yerine de operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada 200 kilo kaçak tütün ve 70 bin 400 adet makaron ele geçirilirken, M.B. gözaltına alındı.

Şüpheli M.B.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaKaçakTütünOperasyon
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