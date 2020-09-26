Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1124
ALTIN
458.727
DOLAR
7.6460
STERLİN
9.8321
EURO
8.8844
Fenerbahçe Beko - OGM Ormanspor: 105-72
Son Dakika
Fenerbahçe Beko - OGM Ormanspor:...
Otomobil takla attı: 1 ölü 1 yaralı
Son Dakika
Otomobil takla attı: 1 ölü...
Aboubakar ilk idmanına çıktı
Son Dakika
Aboubakar ilk idmanına çıktı
İzmir merkezli yaz tatili vurgunu
Son Dakika
İzmir merkezli yaz tatili vurgunu

Diyarbakır'da 1 ton 724 kilo esrar, 587 bin kök kenevir ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 1 ton 724 kilo esrar ve 587 bin kök Hint keneviri ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Eylül 2020 Cumartesi 17:19
0 Okunma
Diyarbakır'da 1 ton 724 kilo esrar, 587 bin kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından 26 Ağustos günü başlatılan ve jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 1495 personelin görevin aldığı 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu', devam ediyor. Operasyon kapsamında bölücü terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu ticareti yapanlar arasında var olan bağı, somut deliller ile ortaya koymak için, Lice ilçesine bağlı Birlik Mahallesi kırsalında arama yapıldı. Güvenlik güçleri, aramalarda 1 ton 724 kilogram esrar, 587 bin 704 kök Hint keneviri ve yaşam malzemeleri ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen esrar koruma altına alınırken, Hint kenevirleri numune alınmasının ardından imha edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırUyuşturucuKenevirEsrarLice
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir merkezli yaz tatili vurgunu
İzmir merkezli yaz tatili vurgunu
Dere yatağına gizlenmiş eroin ele geçirildi
Dere yatağına gizlenmiş eroin ele geçirildi
224 kaçak botoks dolgu ürünü ele geçirildi
224 kaçak botoks dolgu ürünü ele geçirildi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans