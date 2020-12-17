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İstanbul merkezli 5 ilde yasadışı silah ticareti operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde, yasadışı silah ticareti yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik 38 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Aralık 2020 Perşembe 08:57
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İstanbul merkezli 5 ilde yasadışı silah ticareti operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Silah Mühimmat ve Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Büro Amirliği ekiplerince, yasadışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Operasyon yapılan adreslerden biri de Bayrampaşa'da idi. Adrese giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı.  Adreste yapılan aramaların ardından girilen dairedeki şüpheli gözaltına alındı.

DHA

Son Güncelleme: 17.12.2020 08:59
Anahtar Kelimeler:
SilahOperasyonPolis
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