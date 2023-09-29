Tarım ve Orman Bakanlığı Balık çılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "İç Sularda Balık landırma Projesi" kapsamında Atatürk Barajı'na 7 milyon 181 bin balık yavrusu salındı.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üretilen balık yavrularının 11 bölgeye bırakıldı ğını söyledi.

Her yıl Atatürk Barajı ve iç sulara balık yavrusu bıraktıklarını dile getiren Kıyas, "Şanlıurfa üretim istasyonundan 2 milyon 300 bin şabut, 4 milyon 881 de sazan getirdik. Geçen yıl da yaklaşık bu rakama yakın yine bir yavru bırakmıştık. Bakanlığımızın iç sularda balık landırma projesi kapsamında bu çalışmalarımız devam edecektir." dedi.

AA