İSTANBUL - 1997 yılında başlatılan, yerel çevre ve kalkınma yönetimi konusunda uluslararası en iyi uygulamaları öne çıkaran dünyanın en önemli “global ödüllü yarışmalarından biri olan “ULUSLARARASI YAŞANABİLİR TOPLULUKLAR /LİV COM “ ödüllerinde, AVCILAR büyük başarı ödülünü aldı.

Avcılar Belediye Başkanı Sayın Turan Hançerli ödül sonrası yaptığı açıklamada: “Deprem kuşağı olan kentimizin öncelikli sorunu olan kentsel dönüşümden, iklim krizine; çevreye, kültüre, eğitime, sanattan, spora, çocuklar, gençler, kadınlar başta olmak üzere tüm halkımıza verdiğimiz hizmetle, Dünyaya örnek olan çalışmalarımızla yaşam kalitesini artırmak ve daha yaşanabilir bir toplum oluşturmak için çaba gösteriyoruz. Ülkemizi uluslararası düzeyde başarıyla temsil etmekten büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Birlikte daha güzel, daha yaşanabilir bir Avcılar inşa etmeye devam edeceğiz. Teşekkürler, Avcılar. Hep birlikte daha iyiye, daha güzele!” ifadesini kullandı.

Yarışmada, Birinci sırayı Birleşik Arap Emirlikleri'nden Abu Dabi alırken, Avcılar ikinci, ülkemizden Eskişehir Belediyesi ise üçüncü sırayı aldı.

HABER: METE YILMAZ