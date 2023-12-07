Trendyol Süper Lig de 14. Hafta karşılaşmaları on maç ile tamamlandı. Bu hafta ağları 39 gol sarstı. 4 karşılaşmayı ev sahibi ekipler kazanırken 3 karşılama da beraberlik bozulmadı ve 3 karşılaşma da ise deplasman ekipleri üstün geldi.

Lider Fenerbahçe haftanın kapanışında evinde Sivasspor karşısında 4-1 galip gelerek taraftarını mutlu etti. Hafta içi Avrupa Kupalarında tarihinin en ağır yenilgilerinden birini alan sarı lacivertliler oynadığı iyi futbol ve alınan üç puan ile moral buldu. Galibiyeti getiren goller Szymanski, İrfan Can Kahveci, Alaaddin Okumuş (K.K) ve Dzeko ile gelirken, Sivasspor ise tek golü Manaj ile buldu. Sivasspor 4 haftadır kazanamıyor ve son iki deplasman maçından da puansız ayrılarak alt sıralara gerilemiş durumda.

Liderin puan puana takipçisi averaj ile ikinci sırada bulunan Galatasaray, dış saha da Pendikspor’a rakip oldu. Bu sezon şampiyonlar ligi dönüşlerinde zorlanan sarı kırmızılılar gol perdesini geç açsa da 2-0 kazanarak kazaya izin vermedi. Galibiyetin golleri oyuna sonradan giren ve bu sezon ilk lig golünü atan Bakambu ve son haftaların formda ismi Ziyech ile geldi. Bu sezon 8. Defa kalesini gole kapatan Galatasaray aynı zaman da 8 gol ile ligin en az gol yiyen ekibi konumunda.

Hafta içi evinde Brugge karşısında 5-0 mağlup olan, Avrupa da hedefsiz lig de zirveden uzak durumda Beşiktaş Ankaragücü deplasmanında 1 puanı ikinci yarı da bulduğu gol ile kurtardı. Sowe ile öne geçen Ankaragücü Chamberlain’in golüne engel olamayınca 1-1 biten karşılamada taraflar birer puana razı oldu. Sowe Ankaragücü forması ile Beşiktaş’a karşı oyun aldığı üçüncü maçta üçüncü golünü atmayı başardı. Maçın oynandığı saatler de Beşiktaş da başkanlık seçimi vardı, bakalım yeni yönetim çare olabilecek mi?

Abdullah Avcı yönetiminde iyi sonuçlar almaya başlayan Trabzonspor ise evinde sezonun sürpriz ekibi Kayserispor karşısında 1-0 mağlup ayrıldı. 88. Dakika da Bahoken ile galip gelen Kayserispor son 6 maçta 5. Galibiyetini almayı başardı. Beşiktaş ile aynı puan de 3 ve 4. Sırayı paylaşıyorlar.

Son haftalar da düşüş yaşayan Adanademirspor ise evinde Samsunspor’a 3-2 mağlup olarak üst üste 4. Maçından da galibiyet çıkaramadı. Bu sonuçla teknik direktör Patrick Kluivert ile yollar ayrılırken, Samsunspor son 5 maçta alınan 3. galibiyet ile ligde kalma yarışı içerisinde moral kazanmış oldu.

Diğer karşılaşmalar da ise Kasımpaşa evinde Gaziantep FK karşısında 4-2 galip gelmeyi başardı. Kasımpaşa 3 maç aradan sonra kazanırken, Gaziantep FK ise üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Rizespor da evinde galip gelen bir başka ekip oldu. Başakşehir karşısın da 90+2 de bulduğu gol ile 3-2 galip ayrılan Karadeniz ekibi evinde üst üste kazanarak son üç maçta 7 puan toplamayı başardı. Başakşehir de ise istikrarsız gidiş devam ediyor ve düşme potasında bulunmakta.

İki İstanbul ekibinin karşılaşmasında Karagümrük İstanbulspor karşısında 3-0 galip geldi. Alanyaspor ise evinde Konyaspor ile 2-2 berabere kalırken, Hatayspor da Antalyaspor ile 3-3 berabere kalarak birer puanı paylaşmış oldular.

Gol krallığında bu hafta Fenerbahçe’den Dzeko, Galatasaraylı Icardi’yi yakalamış oldu. Her iki futbolcu 11 gol ile lider bulunurken, Kayserispor da Thiam 10 gol, Kasımpaşa dan Aytaç Kara 9 gol ile takip ediyor.