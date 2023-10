Ankara

Basketbolda Avrupa Ligi mücadeleleri öncesi organizasyonun tarihine, Türk takımlarının başarılarına ilişkin hazırlanan haberlerin bu bölümünde, ligde yer alacak başantrenörlerin kariyerleri ve bu kulvardaki tecrübeleri ele alındı.

Avrupa Ligi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen ve Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde 27. sezonuna başlayacak.

Kariyerine 1991-1992 sezonunda büyük bir zafere imza atarak başlayan Obradovic, biri Fenerbahçe'yle olmak üzere toplam 9 kez havaya kaldırdığı Avrupa'nın bir numaralı kupasına ilk kez Partizan'la 1992 senesinde ulaştı.

Tecrübesiyle ligdeki diğer 17 rakibinin önünde bulunan Obradovic, Avrupa Ligi'nde 1992'nin yanı sıra 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011 ve 2017'de de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ayrıca deneyimli teknik adam, Panathinaikos'la 2001-2002 sezonundan itibaren tek isim altında oynanan bir numaralı kupayı da (Avrupa Ligi) ilk kazanan başantrenör olarak tarihe geçti.

Obradovic'e en fazla yaklaşan Messina

Obradovic'e Avrupa Ligi zaferlerinde en fazla yaklaşan isim, önemli rakiplerinden biri olan İtalyan başantrenör Ettore Messina oldu.

Ülkesinin takımı EA7 Emporio Armani Milan'ı çalıştıran 64 yaşındaki başantrenör, bu kupayı Virtus Bologna ve CSKA Moskova'yla ikişer kezle, toplam 4 defa kazandı.

Obradovic dışında diğer 17 başantrenörün kupa sayısı 12 oldu. Messina 4, Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis, Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman ve Bayern Münih'in başantrenörü Pablo Laso ikişer defa şampiyonluk elde etti. Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas ile Real Madrid Başantrenörü Chus Mateo, takımlarıyla birer kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Ligdeki diğer 11 başantrenörün ise kupası bulunmuyor.

Obradovic'i; Messina, Ivanovic ve Ergin Ataman izledi

Obradovic, Avrupa'nın bir numaralı kupasında 27. kez boy göstererek, diğer meslektaşlarına fark attı.

Bu organizasyonda Obradovic'in sayısına en fazla yaklaşan isimler ise EA7 Emporio Armani Milan Başantrenörü Messina, Kızılyıldız'ın başantrenörü Dusko Ivanovic ile Panathinaikos'un başına geçen Türk başantrenör Ergin Ataman oldu.

Bu kulvarda Messina 21'inci, Ivanovic 19'uncu, Ergin Ataman ise 17'nci kez boy gösterecek.

Ergin Ataman için yeni bir macera

Anadolu Efes'le tarihi başarılara imza atan Ergin Ataman, kariyerine yıllar sonra bir kez daha yurt dışında devam etme kararı aldı.

Sezona, 12 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmek için büyük bir yatırım yaparak giren Panathinakos'un başına geçen Ergin Ataman, Anadolu Efes'le 2021 ve 2022'de Avrupa Ligi'ni kazandı.

İlk yurtdışı deneyimini 1998'de Stanford Üniversitesi'nin teknik heyetinde bulunarak yaşayan Ergin Ataman, İtalya'da 2001-2003'te Montepaschi Siena, 2006-2007'de ise Fortitudo Bologna'da başantrenör olarak görev aldı. 16 yıl sonra Türkiye'yi yurt dışında, bu sefer Yunanistan'da temsil edecek Ergin Ataman, Atina ekibine şampiyonluk yaşatmak için mücadele edecek.

Erdem Can'ın Avrupa Ligi'nde başantrenör olarak ilk deneyimi

Anadolu Efes'in genç çalıştırıcısı Erdem Can, başantrenörlük göreviyle ilk Avrupa Ligi deneyimini bu sezon yaşayacak.

Erdem Can, Zeljko Obradovic'in yardımcılığını yaparken Fenerbahçe'yle 2017'de Avrupa Ligi'ni kazanma sevinci yaşamıştı. 2021 yılında ise Fenerbahçe'de başantrenör Igor Kokoskov'un Kovid-19 geçirmesi nedeniyle play-off'ta CSKA Moskova maçlarında takımın başında yardımcı antrenör unvanıyla Erdem Can yer almıştı.

Geçen sezon Türk Telekom'la Avrupa Kupası'nda final oynayan ve dikkatleri üzerine çeken 43 yaşındaki çalıştırıcı, başantrenör unvanıyla Anadolu Efes'le Avrupa Ligi'nde ilk kez boy gösterecek.

Fenerbahçe'de tecrübenin ismi Itoudis

Fenerbahçe, sezona yine oldukça tecrübeli bir başantrenör olan Dimitris Itoudis'le başlayacak.

Uzun yıllar Panathinaikos'ta Zeljko Obradovic'in yardımcılığını yaptıktan sonra yoluna tek başına devam eden Yunan başantrenör, 2016 ve 2019'da CSKA Moskova'yla Avrupa Ligi'ni kazandı. Tam 6 kez Dörtlü Final tecrübesi yaşayan 53 yaşındaki başantrenör, Avrupa Ligi'nde 10. sezonuna "merhaba" diyecek. Itoudis, geçen sezon Fenerbahçe Beko'ya Avrupa Ligi'nde play-off oynatmıştı.

Ligin en yaşlısı Dusko Ivanovic, en genci TJ Parker

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon en yaşlı başantrenör Sırp ekibi Kızılyıldız'ı çalıştıracak Dusko Ivanovic olacak.

Bu sezon 19. kez Avrupa Ligi'nde takım çalıştıracak Karadağlı başantrenör, 66 yaşında.

Ligin en geç başantrenörü olarak ise Fransa ekibi LDLC Asvel'in çalıştırıcısı 39 yaşındaki TJ Parker olacak. Fransız basketbol adamı, 4. defa Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.

Avrupa Ligi'nde bu sezon Erdem Can'ın dışında ilk kez yer alacak diğer bir başantrenör ise yeni bir yapılanmaya giden İspanya ekibi Barcelona'nın çalıştırıcısı 45 yaşındaki Roger Grimau olacak.

Başantrenörlerin sezonları, kupaları ve yaşları

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde yer alacak başantrenörlerin bu kulvardaki başarıları, yer aldıkları sezon sayıları (bu sezon dahil değil) ve yaşları şöyle:

AA