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Zeytinyağı üreticilerinin, alıcıların artan fiyatlardan dolayı farklı alternatiflere yönelmesiyle zeytinyağı tüketiminin azalmasından endişe ettiği belirtildi.

Uluslararası Zeytin Konseyinin açıklamasına göre, zeytinyağının market fiyatı geçen yıla göre yüzde 75 artarak kilogramı 6,5 dolara yükseldi.

Carrassi, kuraklık ve Ukrayna savaşının nedeniyle artan hammadde ve enerji fiyatlarının, söz konusu üretim problemine yol açtığını ifade etti.

İtalyan Zeytinyağı Üreticileri Birliği Başkanı Andrea Carrassi, üreticilerin yükselen sıcaklıklar yüzünden endişe içinde olduklarını belirtti.

Tüm dünyadaki zeytinyağı üretimi de yüzde 26 düştü.

İspanya’nın en büyük zeytin üretim bölgesi olan Endülüs bölgesinde iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan yüksek sıcaklıkların üretimi olumsuz etkilediği kaydedildi.

Dünyanın zeytinyağı ihtiyacının yarısını karşılayan İspanya'nın üretiminin bu yıl yüzde 56 azaldığı saptandı.

ANKARA AA- Avrupa Komisyonunun temmuzda yayımladığı verilere göre, 2022-2023 arasında Avrupa'daki zeytinyağı üretiminin önceki sezona oranla yüzde 40'a kadar düşmesi bekleniyor.

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