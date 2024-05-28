Avukat Enes Sencer: Türk Vatandaşlığına çeşitli sebeplerle başvuru mümkün

Doğum ile kazanılan vatandaşlığın yanında diğer birtakım Türk vatandaşlığı kazanma yolları öngörülmüştür. Bunlar evlenme , toprak esası , taşınmaz satın alımı , ikamet gibi kanunda sınırlı sayıda sayılmıştır.

Avukat Enes Sencer : Şartlar sağlandıktan sonra resmi başvurular yapılır

Türk vatandaşlığı kazanma yollarının her biri için öngörülen ilgili evrakların tamamlanması ile idareye başvuru yapılır ve süreç başlamış olur.

Avukat Enes Sencer : Vatandaşlık Başvuru süreçleri 3 ay ile 2 sene arasında değişmektedir

Taşınmaz mal satın alarak kısa dönem ikamet iznine başvuru süreci ortalama 3 hafta sürerken evlilik yoluyla vatandaşlık başvuruları 2 seneyi bulabilmektedir.

Avukat Enes Sencer : Başvurular internet üzerinden sorgulanabilmektedir

Başvuru dosyasının teslim edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde e- ikamet.goc.gov.tr adresinden başvurunun sorgulanması mümkündür.

Avukat Enes Sencer : Gerekli tüm şartlar sağlanmış olsa dahi idarenin vatandaşlık verme noktasında geniş bir takdir yetkisi vardır

Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanma talebiyle başvuruda bulunan yabancının, 5901 sayılı Kanun'un 16. maddesindeki şartları taşıyıp taşımadığına yönelik inceleme ve araştırma yapıldıktan sonra, vatandaşlığa alınmanın hükümranlık hakları kapsamında olması nedeniyle istemin kabul edilip edilmeyeceği hususunda Devletin geniş takdir yetkisi bulunmaktadır.

Uygulamada en çok rastladığımız problem çiftlerin bütün şartları taşıdığı halde takdir yetkisi ile vatandaşlık başvurularının reddedilmesidir. Bu durumda idare mahkemesine iptal davası açılarak , takdir yetkisinin altında yatan sebep öğrenilmektedir. Bu sebebe göre gerekli izahat ve savunmalar yapılarak kişinin vatandaşlık kazanma hakkı sağlanabilmektedir.

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