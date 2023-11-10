Haber: Mert Osman Erman

Pasifik Okyanusu'nda yer alan alçak adacıklar olan Tuvalu, yükselen deniz seviyelerinden en fazla etkilenecek ülkelerden biri.

11,200 kişinin yaşadığı bu ülke, iklim değişikliğiyle mücadele için daha büyük bir eylem çağrısında bulunuyor.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, bu anlaşmayı "çığır açan" olarak tanımladı.

Tuvalu Başbakanı Kausea Natano, bu durumu "bir umut ışığı" ve "sadece bir kilometre taşı değil, bölgesel istikrar, sürdürülebilirlik ve refahı sağlama konusundaki ortak misyonumuzda dev bir adım" olarak nitelendirdi.

Her yıl en fazla 280 kişiye yeni vizeler verilecek ve bunlar Avustralya'da yaşamak, çalışmak ve eğitim almak için izin sağlayacak.

Avustralya Yayın Kurumu'na göre, bu, Avustralya'nın iklim değişikliği tehdidi nedeniyle yabancı uyruklulara oturum hakkı verdiği ilk kez olacak.

Bay Albanese, Cuma günü basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Avustralya'nın Pasifik ailesinin bir parçası olduğunu ve bununla birlikte hareket etme sorumluluğuna sahip olduğunu kabul ettiği önemli bir gün olarak değerlendirilecek" dedi.

Yeni antlaşma - Falepili Birliği olarak biliniyor - Avustralya ve bir Pasifik ülkesi arasında yapılmış "en önemli" anlaşma olarak ekledi.

Ayrıca, ülkenin iklim eylemi ve güvenliği konusundaki yardımını da vadeder.

Anlaşma gereği, Avustralya, Pasifik ülkesini askeri saldırılardan koruma sözü verirken, Tuvalu da Avustralya'nın onayı olmadan başka ülkelerle savunma antlaşmaları yapmayacağını kabul etti.

Yeni Zelanda ve ABD gibi ülkelerin, Palau, Mikronezya Federasyonu ve Cook Adaları gibi birkaç Pasifik ülkesi ile benzer anlaşmaları var.

Avustralya, Tuvalu'nun iklim değişikliğine uyum sağlamasına yardımcı olmak için A$16.9m (8.8 milyon £; 10.7 milyon $) ödenek taahhüt etti ve ana adasının arazi yüzeyini %6 genişletecek.

Tuvalu, yükselen denizlere karşı kendini nasıl koruyacağı konusunda uzun süredir mücadele ediyor.

Eylül ayında, anayasasını değiştirerek devletin varlığının sonsuza dek süreceğini belirtti, hatta iklim değişikliği - veya başka bir şey - nedeniyle fiziksel topraklarını kaybetse bile.

Ve Ocak ayında, tarihini ve kültürünü korumak amacıyla metaverse'de kendisinin dijital bir versiyonunu inşa etme sözü verdi.