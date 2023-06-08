İSTANBUL- Aydın Doğan Vakfı tarafından Baba Beni Okula Gönder seferberliği kapsamında yaptırılan yurtlarda kalan 40 başarılı kız öğrenci, ‘Başarı Beni İstanbul’a Götürüyor’ gezisi kapsamında öğretmenleriyle birlikte İstanbul’a geldi.

Aydın Doğan Vakfı tarafından 2009 yılından beri düzenlenen ve başarılı kız öğrencilerin vizyonlarının gelişmesine katkı sağlamayı, onları rol modellerle bir araya getirmeyi amaçlayan organizasyona, bu yıl Erzurum, Gümüşhane, Nevşehir, Konya ve Muğla’dan gelen 40 öğrenci ve kendilerine eşlik eden 8 öğretmen katıldı.

Arzuhan Doğan Yalçındağ: “Eğitimle daha eşitlikçi ve adil bir toplum yaratmak mümkün…”

Başarılı kız öğrenciler için 6 Haziran Salı günü, Doğan Holding’te bir ödül töreni düzenlendi. Törenin açılış konuşmasını yapan Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, “Eğitim, kız çocuklarının ve kadınların güçlenmesinin, tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmanın en iyi yollarından biri. Toplumun her alanında kadınları görmemizi ve onların liderliğine şahit olmamızı sağlayacak bir unsur. Üstelik kız çocuklarının eğitimine yatırım yapmak, birçok nesil üzerinde de olumlu bir etki yaratabilir. Eğitim yoluyla cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yaparak herkes için daha eşitlikçi ve adil bir toplum yaratmak mümkün… Biz Aydın Doğan Vakfı olarak, hayatın tüm alanlarında ve iş dünyasında kadın-erkek eşitliğini sağlamanın çok büyük faydaları olacağını görüyoruz. Bütün kızlara ve kadınlara, seçtikleri yolda kendi hayallerini gerçekleştirmeleri, potansiyellerini keşfetmeleri için fırsat verilmesi gerektiğine yürekten inanıyoruz. Bu inançla Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğine özlü ve dönüştürücü katkı yapmak amacıyla proje ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

HABER: ERCAN AYDIN