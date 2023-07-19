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Kuşadası'nda Davutlar yolunda asfalt eridi. Eriyen asfalttan yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşların terliği, eriyen asfalta yapıştı.

Sıcaktan bunalanlar ise serinlemek için Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahilleri doldurdu.

İlçedeki meydan ve sokaklarda insan yoğunluğunun azaldığı görüldü.

Merkez ilçe Efeler'de vatandaşlar, dışarı çıkmamayı tercih etti. Dışarı çıkanlar ise gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

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