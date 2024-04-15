Ankara

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

İddianamenin özetinin okunması ve sanıkların kimlik tespitinin ardından mahkeme heyeti başkanı, salonda Ayhan Bora Kaplan'ın 5 avukatının bulunduğunu, yalnızca 3 avukatla duruşmaya katılabileceğini bildirdi. Bunun üzerine 2 avukat salondan çıktı.

Duruşmada, sanık savunmalarına geçildi.

Sanık Adnan Kaplan, Erkan D'nin şikayeti üzerine gözaltına alınıp tutuklandığını anlattı. Bir barın otoparkında çalıştığını, yaşanan olaylarla alakalı bir bilgisi olmadığını öne süren Kaplan, tahliyesini talep etti.

Sanık Ali Dönmez, oto kiralama işiyle uğraştığını, 2018'de bazı işletmelerde vale olarak görev yaptığını aktardı. Herhangi bir suç örgütüne üye olmadığını savunan Dönmez, "Ben çalışırken Fethi Koyuncu da valelik yapıyordu ama sorumluydu. Maaşlarımızı kendisinden alıyorduk. Müdürlerle fazla bir ilişkimiz olmazdı. Mekanların kime ait olduğunu bilmiyorum. Örgüte üye değilim tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu. Dönmez, tape kayıtlarında geçen "arkadaş" tabirini bozuk para istemek için kullandığını da savunmasına ekledi.

Sanık Ali Şallı, oto kiralama şirketi olduğunu, herhangi bir suç örgütüyle ilişkisinin bulunmadığını iddia etti. Yazılı savunmasını mahkemeye sunan Şallı, "Ben neden yattığımı bilmiyorum, geciken adalet benim nezdimde adalet değildir. Hasta bir eşim var. Bu sebeplerden dolayı tahliyemi talep ediyorum. Aksi takdirde en yüksek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmayı talep ediyorum." dedi.

Sanık Arif Buğra Meşen de 2018-2019 yılları arasında bir barda valelik yaptığını, sanıklardan bazılarını bu nedenle tanıdığını söyledi. Vale olarak suç örgütüne nasıl üye olduğunu anlamadığını ifade eden Meşen, "Ben Bora Kaplan dediğiniz adamı hiç tanımam. Nezarette ses tonunu ilk defa duydum. 8 aydır tutukluyum, hiçbir suça karışmadım, hiçbir örgüte üye değilim, tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık Barış Kurt, Kaplan'ı daha önce kız arkadaşıyla gittiği bir mekandan tanıdığını, onun haricinde kimseyi tanımadığını ileri sürdü. Savcılık sorgusunda siyasi görevleri nedeniyle Erkan D. ile Ayhan Bora Kaplan'ı tanımadığını söylediğini aktaran Kurt, "Ankara'da 2003 yılında kurduğum şirkette çalışmaya başladım. Erkan D'yi Samsun'dan tanımışlığım var. Çok samimiyetim yok. Maltepe'de denk geldik. Zaman zaman ofisime uğrardı." diye konuştu. Sanıklardan Ayhan Bora Kaplan'ı da tanıdığını ifade eden Kurt, ancak herhangi bir örgütsel faaliyetlerde bulunmadığını savundu.

Duruşmaya öğle arası verildi.

İddianameden

İddianameye göre soruşturma, 7 Eylül 2023'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Ayhan Bora Kaplan ve suç örgütü üyelerinden şikayetçi olan müşteki Erkan D'nin beyanları üzerine başlatıldı.

Suç örgütünün Kaplan'ın talimatı ve bilgisi doğrultusunda, farklı tarihlerde Mahfuz Tatar ve Semih Arslan'ın öldürülmesi, müştekiler Altan T, Murat Y, Serhat T. ve Serdar H'nin silahla yaralanması, müşteki Erkan D'nin 2 gün boyunca alıkonularak işkence edilmesi, müşteki Mehmet Taha E'nin sahibi olduğu işletmelerin zorla alınması, müşteki Muhammed S'nin 2 otomobilinin gasbedilmesi ve zorla çek yazdırılması ile müşteki Emirhan B'nin darbedilmesi olaylarını gerçekleştirdiği bildirildi.

Bora Kaplan ve örgütün diğer yöneticileri, suç örgütünün işlediği tüm suçlardan sorumlu tutuldu.

İddianamede, Ayhan Bora Kaplan ve diğer örgüt yöneticileri Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik hakkında "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kasten öldürme", "nitelikli kasten öldürme", 7 kişiye yönelik "kasten yaralama", 2 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kişiye yönelik "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve 2 kez "suçluyu kayırma" suçlarından biri ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası talep edildi.