Tuğba Özerk’ten Sürgün'de Cemal Süreya Sürprizi

Tuğba Özerk, yeni projesi 'Sürgün'ü şarkı sözü yazmaya başladığı ilk yıllarda kendisine ilham kaynağı olan ünlü şair Cemal Süreya'nın anısına ithaf etti. Sanatçıya klibinde Cemal Süreya'nın 'Sevda Sözleri' kitabı da eşlik etti. Tuğba Özerk'in sözü ve müziği kendisine ait 'Sürgün' şarkısı, Özerk Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Düzenlemesi aranjör Murat Yeter'e ait şarkının video klibini ise yönetmen Erkan Nas, Medya Gama Stüdyoları'nda çekti. Özerk fotoğrafları için de Hakan Güngörmez'in objektifine poz verdi. Klip çekiminde styling Denizcan Kutlu koordinatörlüğünde Gülistan Akkaya imzalı kostümleri giyen Tuğba Özerk, 5 milyon lira değerinde Top Hills koleksiyonunda bir pırlanta set taktı.

ZERRİN TEKİNDOR’UN TEK KİŞİLİK MUHTEŞEM PERFORMANSI "TOZ"

Zerrin Tekindor’un tek kişilik muhteşem performansı Toz'un dün akşam gerçekleşen 300. oyununu; Kenan Doğulu, Beren Saat, Esra Dermancıoğlu, İbrahim Selim, Nilperi Şahinkaya izledi. İstanbul’un çeşitli sahnelerinde oynanmaya başlanan ve biletleri hızla tükenen oyun dün akşam ünlü isimler tarafından izlenerek ayakta alkışlandı.Yönetmenliğini Hira Tekindor’un, yapımını ID İletişim’in üstlendiği oyunun bilet satışları devam ediyor.

AYDAN ŞENER: BİZİM SEKTÖRDE VEFA YOK

Oyuncu Aydan Şener, NTV'nin artık bir ekran klasiği haline gelen programı Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu oldu. "Kibarlık Budalası" ile tiyatroda, "Üç Kız Kardeş" ile ekranda yer alan Aydan Şener, yaşanmış gerçek hikayelerle Empati kurarken, ailesi, özel hayatı, kedileri, sanat yaşamına dair sohbetiyle de Empati'nin özel konukları arasındaki yerini aldı. Aydan Şener: "İnsansak vefalı olmalıyız, vefalı biri olduğumu da söyleyebilirim ama bizim sektörde vefa yok. Vefasızlıkla karşılaştığımda intikam almıyorum ama, hem yaşadığımı unutmam hem de bir daha görüşmem"

KURAN-I KERİM’i GÜZEL OKUMA YARIŞMASI SUNUCULUĞUNA GÜÇLÜ TRANSFER

TRT1'in uzun soluklu ve en çok izlenen programlarından bir tanesi olan "Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması", 8. sezona sunucu değişikliğiyle girdi. Bu yılın sunucusu, modern tarzı ve sesiyle dikkat çeken Bekir Köse oldu. 11 yaşında Kuran’ı ezberleyerek hafız olan olan ünlü sunucunun Ramazan ayı boyunca sunacağı program, 8 sezondur yüzlerce başvuru alıyor.

Yarışmanın jüri koltuğunda Osman Egin, Mehmet Ali Sarı ve Halil Necipoğlu oturacak. Finalin Külliye’de çekileceği özel programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. 30 gün sürecek yarışmada en iyi Kuran tilaveti sunan belirlenecek.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN ŞARKI

Son dönemde yaptığı “Iskalamazlar” ve “Yasemen” şarkılarıyla başarısını sürdüren ve şarkılarını sevenleriyle buluşturmaya devam eden Eren Sandal sokak hayvanları için yaptığı söz ve müziği kendisine ait olan “Babacım” adlı şarkısını Can Tosun’la birlikte seslendirdi. Aranjesini Cüneyt Aykulteli’nin yaptığı ve dijital platformlardaki yerini alan şarkının tüm telif geliri sokak hayvanlarına yardım için bağışlanacak.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE RAMAZAN KOLİSİ YARDIMI

Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi desteğinde bulunmaya devam ediyor. Beylikdüzü’nde kurulan dayanışma köprüleri ile ailelerin her daim yanlarında olduklarını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Ramazan ayının bereketini sofralarda da yaşatalım istiyoruz. Beylikdüzü’nde yaşayan tüm ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını çalacağız. Zor zamanlardan geçiyoruz. Yaşam koşulları her geçen gün ağırlaşıyor. Biz Beylikdüzü Belediyesi olarak vatandaşlarımızı asla unutmadan görevimizi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

İran müziğinin iki ustası 9 Kasım’da İstanbul’da

Anoushiravan Rohani'nin büyüleyici melodileri ve Homayoun Shajarian'ın eşsiz sesi aynı sahnede İstanbul'da buluşuyor. İranlı iki usta müzisyeni Epifoni organizasyonuyla 9 Kasım Cumartesi akşamı Ülker Sports Arena'da buluşturacak unutulmaz konserin biletleri Türkiye’nin lider ve en kapsayıcı online etkinlik platformu Biletinial’da satışta.

Anoushiravan Rohani'nin büyüleyici melodileri ve Homayoun Shajarian'ın eşsiz sesi, müziğin sınır tanımayan evrensel dilinin kutlanacağı özel bir konserle İstanbul seyircisiyle buluşuyor. İranlı iki usta müzisyen, Epifoni organizasyonuyla 9 Kasım Cumartesi akşamı Ülker Sports Arena'da sahne alacak. Klasik İran melodilerinin zamansız cazibesinin batı müziğinin canlı ritimleriyle buluştuğu, kültürlerin ve müzik dehasının kaynaşacağı bu olağanüstü gecenin biletleri Türkiye’nin lider ve en kapsayıcı online etkinlik platformu Biletinial’da satışa çıktı. Homayoun Shajarian'ın İstanbul'a dönüşünü işaret eden bu özel konserde, müzik türlerini kusursuz bir şekilde kaynaştırmasıyla tanınan Shajarian ve grubu kültürel sınırları aşan büyüleyici bir performans sunmak için sahneye çıkacak.

AZERBAYCAN’DA “NİSAN” FİLMİNE HAVALI GALA

Yalçın Çoban ve Metin Yücel’in yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda başarılı isim İbrahim Bülbül’ün oturduğu “Nisan” isimli sinema filmi Azerbaycan’da yaptığı gala ile büyük sükse yaptı. Erhan Ufak, Canan Nezirova, Reşhat Kesemenli, Murad Abdullayev, gibi Azerbaycan sineması tarafından çokça tanınan isimlerde projede yer alırken gala gecesinde tüm ekip bir arada oldu. 600 kişinin katılımıyla Flame Towers’da, Alev Kulelerinde gerçekleşen gala gecesinde başrol oyuncusu Canan Nezirova’ya yoğun ilgi vardı. Ailesi ile gala gecesine katılan ünlü oyuncu Canan Nezirova gecede filmi ailesi ile ilk kez izleyeceği ve çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Gösterim sonunda seyircinin ayakta alkışladığı “Nisan” sinema filmi ekibi haklı gurur yaşarken, başrol oyuncusu Canan Nezirova tebrikleri kabul etti ve sevenlerine filmin imzalı posterini verdi.

“Bakırköy Sevdamdır”

Büyük Birlik Partisi Bakırköy Belediye Başkan Adayı Taylan Mahmut Çorta hızlı bir tempoyla seçim çalışmalarına devam ediyor. Bakırköy’e olan bağlılığını belirterek, ‘’Bakırköy'ün ruhu benim ruhumla özdeşleşmiştir. Bu beldeye olan sevdam, sadece bir görev değil, bir yaşam tarzıdır. Bakırköy’e uzun süredir verilmeyen hizmeti vermek, özlenen Bakırköy’ü yeniden oluşturmak için yola çıktık. Bakırköy’ün geleceğini parlak kılmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu topraklara olan bağlılığım, sadece benim değil, aynı zamanda sizin de geleceğe olan bağlılığınızdır’’ dedi. Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerini sürdüren ve vatandaşlarla buluşan Taylan Çorta Bakırköy halkı tarafından ilgi görüyor. Bakırköy halkının ihtiyaçlarına yönelik adımlar atacağını vurgulayarak, “Bakırköy'ü yeniden bir marka haline getireceğiz. Bakırköy halkımızla birlikte belediyemizi şeffaf bir şekilde yönetmeye hazırız” ifadelerini kullandı.