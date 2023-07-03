İŞ SANAT ANTIK SAHNE “BEN ANADOLU”

İş Sanat Antik Sahne , “Ben Anadolu” oyunu ile Nysa Antik Kenti ’nde izleyicileriyle buluşuyor.

Yıldız Kenter’in unutulmaz performansıyla sahnelerin en çok izlenen oyunları arasında yer alan, Güngör Dilmen’in kaleme aldığı “Ben Anadolu” yıllar sonra öğrencisi Ayça Bingöl tarafından yeniden sahneleniyor. Oyunun yönetmen koltuğunda ise yine Kenter’in öğrencilerinden Görkem Yeltan oturuyor. Trajedi ile komedinin iç içe geçtiği, antik çağlardan Kurtuluş Savaşı’na uzanan oyunda, Anadolu’nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınların yaşam öyküsü 16 farklı karakterde anlatılıyor.

Dünyaca Ünlü Norveç Ulusal Gençlik Korosu Türkiye’ye Geliyor!

1987 yılında kurulan ve Norveç’in her bölgesinden yaşları 16 ile 26 arasında değişen yaklaşık 40 şarkıcıdan oluşan ödüllü Norveç Ulusal Gençlik Korosu (NUK), dünya turnesi kapsamında Temmuz’da Türkiye’ye konuk oluyor.

Rönesans ve romantik dönemden halk ve çağdaş müziğe uzanan geniş bir repertuvara sahip olan ve uluslararası prestijli pek çok koro festivallinden ödül kazanan NUK, 2023 Türkiye turnesi kapsamında 4 Temmuz’da CSO Ada Ankara’da ilk konserini verecek. Konserde, 10'dan fazla farklı dil ve kültürden çağdaş ve caz eserler seslendirirken, Türkiye'nin en saygın bestecilerinin çok sesli eserlerine de repertuvarında yer veren Jazzberry Tunes ön grup olarak yer alacak. NUK; Ankara konserinin ardından İstanbul’da, Türkiye’nin önde gelen korolarından Rezonans’ın ev sahipliğinde 7 Temmuz’da St. Antuan Kilisesi ve 8 Temmuz’da Surp Levon Kilisesi’nde seyircinin karşısına çıkacak.

MÜZİĞİN DİLİ SERGİSİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI!

Müzik dünyasının müstesna iki ismi Fatih Erkoç ve Sinan Erkoç yıllardır Bodrum'da yaşamlarını sürdürüyor. Sevilen yorumcu Sinan Erkoç'un eşi Arzu Erkoç'un Mai Atölye Pachword Grubu ile birlikte Bodrum Midtown'da açtığı "Müziğin Dili" Sergisi büyük ilgi topladı.

Arzu Erkoç'un ev sahipliği yaptığı serginin açılış kurdelasını usta yorumcu Fatih Erkoç kesti. Erkoç kardeşler hem sergiyi gezdi hem de sergi üzerine kritik yaptı. Fatih Erkoç, yengesinin eserlerinin de yer aldığı eserleri çok beğendiğini dile getirdi.

“ Döngüsel Seyir” Adlı Sergisi ilk kez Kaplankaya’da!

Türkiye’nin önde gelen ressamları arasında yer alan dünyaca ünlü sanatçımız Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan’ın “Döngüsel “Seyir” temalı Kaplankaya’ya özel yeni ve mevcut resim ve heykel çalışmaları ilk kez Kaplankaya’nın eşsiz bir Akdeniz yaşamı içinde konumlanan mekanı Club House’da sergilendi.

Adını, daha önce bölgede yaşadığı bilinen Anadolu panterinden alan Kaplankaya, benzersiz güzelliği ile Bodrum’un ve Akdeniz çanağının en önemli lokasyonlarından birini oluşturuyor. İki faz olarak hayata geçen proje kapsamında Kaplankaya, 2023 sezonunda, İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi İMOGA’nın kurucusu, sanat eğitimcisi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi ressam Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan’ın “Döngüsel Seyir” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor.

DÜNYA YILDIZLARININ DAVET VE DÜĞÜN TASARIMCILARI KASIM AYINDA İSTANBUL’A GELİYOR!

Türkiye’nin 100.Yılı’nda kültür, sanat, etkinlik ve kutlamaların kalbi İstanbul’da gerçekleşecek Sofralar Sergisi için geri sayım başladı…

KM Events ve bluechip creative event organizasyonu ile gerçekleşecek Türkiye’nin 100. Yılı Sofralar Sergisi bu yıl da düzenleyeceği etkinlikler ve panellerle dünyaca ünlü 9 davet tasarımcısını ağırlayacak. Tasarımcılar arasında; Catherina Zeta Jones ve Michael Douglas’ın da düğün ve etkinlik tasarımcısı David Beahm, Donald Trump’ın kızı Tiffany Trump’ın düğününü tasarlayan Toni Breiss, Pakistan’da çok tanınmış bir televizyon figürü ve etkinlik organizatörü Frieha Altaf, Almanya’nın ünlü düğün tasarımcısı ve TV yıldızı Mr.Froonck, Ortadoğu’nun düğünler kraliçesi Majeda Kassir Bisharat, modern ve romantik tasarımları ile tanınan Santa Barbara’lı ünlü tasarımcı Percy Sales, Real Housewifes oyuncusu ve Avrupanın ünlü düğünlerine imza atan Hollandalı tasarımcı Hella Huizinga, Emmy Ödül Töreni’ni ve Teen Choice Awards’un kırmızı halı davetlerini ve Grammy Ödül Töreni’nin partisini tasarlayan Brian Worley, son olarak Hint moda ve etkinlik dünyasının önde gelen konsept tasarımcısı Sumant Jayakrishnan isimleri yer alacak.

İstanbul’u “Kutlamalar Destinasyonu” olarak uluslararası platformlarda öne çıkarmak amacıyla hayat bulan “Sofralar Sergisi” projesi, 31 Ekim- 2 Kasım 2023 tarihleri arasında Hilton İstanbul Bosphorus’da gerçekleşecek. Sergide, paneller, workshoplar, özel tadım aktiviteleri ve sürpriz etkinliklerin yanı sıra Hilton İstanbul Bosphorus’un şık sunumları ve Türkiye’yi anlatan özel gösteriler de yer alacak.











