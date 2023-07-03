Şampiyon Galatasaray, tam 1 aylık aranından ardından yeniden sahne alacak. Cimbom, Kocaeli’de Hull City ile hazırlık maçı yapacak. Taraftar bir yandan takıma kavuşacağına seviniyor ancak bir yandan da içleri buruk. Geçen sezonun yıldız ismi Icardi, takımda olmayacak. Transferi konusunda hala çok büyük bir belirsizlik de mevcut. Bu maçta ağırlık olarak kiradan dönen futbolcuların forma giymesini bekliyorum açıkçası. Berkan Kutlu’nun ayrılabileceği ihtimalinin konuşulduğu şu dönemde Taylan Antalyalı’nın göstereceği performans çok önemli. Teknik direktör Okan Buruk oyuncuları bir görmek isteyecektir. Sonrasında ise 8-18 Temmuz arasında Avusturya kampı olacak. Okan hoca sol bek ve forvet konusunun Avusturya kampına kadar netleşmesini ve transferlerin kampa katılmasını istiyor. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu için forvet hariç kadro yeterli ancak risk almaya gerek yok. Transferlerin bir an önce kadroya uyum sağlaması gerekiyor. Avusturya kampı sürecinde en az 2 transferin açıklanmasını bekliyorum. Sonrası zaten ayrılacak isimlere göre şekillenmeye devam eder. Galatasaray transferde sessiz gözükse de taraftarı hareketli bir transfer dönemi bekliyor, yaşayıp görelim…