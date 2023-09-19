IFFSA TORONTO’NUN AÇILIŞ FİLMİ ZÜBEYDE ANALAR VE OĞULLAR

Kuzey Amerika’nın en büyük Güney Asya filmleri festivali olan IFFSA Toronto’nun açılışı “Zübeyde, Analar ve Oğullar” filmiyle gerçekleşecek. Atatürk’ün annesinin hayatına odaklanan “Zübeyde, Analar ve Oğullar”, 12 Ekim’de THY ve TEPAC (Türk Girişimciler ve Kanada Profesyoneller Birliği) desteğiyle Kanada Toronto’da Cineplex Cinemas Courtney Park salonunda ücretsiz olarak gösterilecek.

“Bir kadın dünyayı değiştirebilir.” diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın hayatını anlatan ‘Zübeyde, Analar ve Oğullar’ filminin hikayesi, Osmanlı’nın son dönemlerinde karışıklık içindeki Selanik’te başlıyor ve Cumhuriyet’in ilanına kadar olan süreci yansıtıyor. Hakkında pek bilgi sahibi olmadığımız Zübeyde Hanım’ın, savaşlar, salgın hastalıklar, göçler ve yokluk içinde 6 çocuğundan 4’ünü ve eşini kaybederken, ‘Mustafa’sını nasıl yetiştirdiğini de beyaz perdeye aktarıyor.

İzlenme rekorları kıran ‘Müslüm’ filminin ortak yapımcısı Nuri Yıldırım’ın yapımcılığını üstlendiği filmin ortak yapımcısı ise Alper Tosun. Doç. Dr. Furkan Kaya, tarihçi Ethem Koca ve Tarih TV Baş Editörü Suat Kozluklu ile Prof. Dr. Necmi Ülker’in senaryosuna danışmanlık yaptığı, onlarca kaynaktan araştırılan bilgilerin Zeynep Güngör tarafından derlenmesi sonucu İlber Tekinsoy tarafından senaryolaştırıldığı filmin yönetmen koltuğunda Cenk Yaz oturuyor.

EMRAH’IN 40.YIL ALBÜMÜN İLK ÇIKIŞI ATA DEMİRER’DEN!

Emrah'ın 40. sanat yılına özel hazırlanan saygı albümü, Türk Fantezi ve Arabesk müziğinin iz bırakan isminin mirasını yaşatmak ve ona olan saygıyı ifade etmek adına önemli bir adım olarak müzik sektöründe uzun yıllar konuşulacak.

Türk Fantezi ve Arabesk Müziğin efsane ismi Emrah, 40. sanat yılını büyük bir sürprizle kutlamaya hazırlanıyor. Sanatçının müzikal kariyerine olan katkıları ve unutulmaz şarkıları, birbirinden ünlü sanatçıların katkılarıyla hazırlanan özel bir albümle taçlandırılacak. ’40. Yıl’ adıyla hazırlanan albümün ilk çıkış şarkısı Ata Demirer’in ‘Unutabilsem’ performansı ile müzik severler ile buluşuyor. Seyhan Müzik etiketiyle 15 Eylül’den itibaren tüm dijital platformlardaki yerini alacak olan şarkı, Ata Demirer yorumu ile de hafızalardan silinmeyecek. Sözleri Şükrü Kekevi'ye, bestesi Emrah'a ait olan "Unutabilsem" isimli eser, projenin duyurusunun ilk adımı olarak müzikseverlerin beğenisine sunuluyor. ’40. Yıl’ albümü, efsanevi şarkıcının müzikal mirasını, tarzını ve unutulmaz sesini, kemikleşmiş hayranlarına bir hediye niteliğinde sunulurken, yeni nesli de Emrah şarkılarıyla tanıştırmış olacak.

“GİZLİ BAHÇELER” RESİM SERGİSİ

Zeliha Akçaoğlu’nun karma resim sergisi “Gizli Bahçeler” Ziraat Bankası Çukurambar Sanat Galerisi’nde sanatseverleri ağırlamaya başladı

Tepe Emlak tarafından yönetilen Başkentin gözde alışveriş merkezlerinden Next Level AVM’de yer alan Ziraat Bankası Çukurambar Sanat Galerisi, birbirinden değerli sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Alanında isim yapmış, çok kıymetli sanatçıları ağırlayan Ziraat Bankası Çukurambar Sanat Galerisi, bu kez de yurtiçinde ve yurtdışında 100’ün üzerinde karma sergiye katılan, ödüllü ressam Prof. Dr. Zeliha Akçaoğlu’nun “Gizli Bahçeler” karma resim sergisini sanatseverlerle buluşturmaya başladı. Özel bir kokteyl ile açılan sergi, birçok sanatseveri bir araya getirdi. Açılışta konuşan Akçaoğlu, sergide yer alan eserleri hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

“Sergi aslında daha çok kadınlarla ilgili… Kadınların doğa ile birleşerek güzel işler başardığını, doğayla ne kadar uyumlu olduğunu anlatıyor. Günümüzde doğanın nasıl kirletildiğini, yok edildiğini biliyoruz. Ben doğayı en iyi kadınların koruduğunu düşünüyorum. Serginin konsepti aslında doğa ve insan, ama bir yandan da o ‘Gizli Bahçeler’ kadınları temsil ediyor. Kadınlar yapıyor o bahçeleri… Aslında belki de kadınlar, gizli bahçelerin ta kendileri…”

Prof. Dr. Kıymet Giray’ın küratörlüğünde gerçekleşen “Gizli Bahçeler” Resim Sergisi, 6 Kasım tarihine kadar 10.00 – 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

FENERBAHÇE KULÜBÜNÜN ÖZEL GECESİ

Kuruçeşme Divan'da gerçekleşen basına kapalı Fenerbahçe spor kulübünün sponsorlarına özel davetini özge özacar sundu. Kalbindeki Fenerbahçe aşkından bahseden son zamanların en konuşulan ismi özge özacar ;

“2011 senesi 14 Şubat’ında daha 16 yaşındayken sarı lacivert sevdamızla, Fenerbahçe’mizle buluştum. O gün bugündür sarı lacivertimiz için her daim tribündeyim. Kıymetli iş ortaklarımız için organize edilen bu özel geceyi sunmak söz konusu olduğunda duyduğum heyecanın, gururun ve mutluluğun benim için tarifi yok. Saygıdeğer başkanımız Sayın Ali Koç başta olmak üzere Fenerbahçe’mizin kıymetli yönetim kurulu üyelerine; bu kıymetli geceye en güzel şekilde hazırlanmak için canla başla çalıştığımız Fenerbahçe Spor Kulübü ekibine çok teşekkür ediyorum” diyerek geceye star verdi.

‘KİM BU BEN’ OYUNU YENİ SEZONA HAZIR

10. yılını kutlayan Tiyatro iN yeni tiyatro sezonuna hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Engin Hepileri’nin yönetmenliğini, Kenan Doğulu’nun ise müziklerini yaptığı ‘Kim Bu Ben’ Eylül ayında iki temsille Tiyatro severler ile buluşacak. Galasını 27 Eylül Zorlu PSM’de gerçekleştirecek oyunun ekibi ‘Kim Bu Ben’i anlattı.

10 sene önce Engin Hepileri’nin yeni ve yenilikçi yapımları bir platform altında toplama kararıyla kurulan Tiyatro iN bugüne kadar birçok kapalı gişe oyunu seyirciyle buluşturdu. Yeni tiyatro sezonunu Eylül ayında ‘Kim Bu Ben’ oyunuyla açmaya hazırlanan ekip, oyunu anlattıkları bir tanıtım videosu paylaştı.

Rose Leilani’nin yazdığı, Onur Ünsal’ın çevirdiği, Engin Hepileri’nin yönettiği ve müziklerini Kenan Doğulu’nun yaptığı ‘Kim Bu Ben’in oyuncu kadrosunda Beyza Şekerci, Onur Ünsal ve Neslihan Arslan yer alıyor.

ÇOCUKLAR’DAN BİZİM KAHRAMANLAR VE ARKADAŞLARI'NA YOĞUN İLGİ

Organizatör Banu Noyan tarafından sahneye konan “Bizim Kahramanlar ve Arkadaşları” adlı müzikli eğitim gösterileri, Palladium Alışveriş Merkezi’nde çocuklarla buluştu.

Kahraman ve arkadaşlarının hikayesi ile “Önce İyi İnsan olmalı” temasını işleyen “Bizim Kahramanlar ve Arkadaşları” adlı müzikli eğitim gösterileri başladı. Palladium Alışveriş Merkezi’nde sergilenen ilk gösterilere, çocuklar kadar büyüklerin de ilgili oldukça fazlaydı. Yoğun ilgiyle karşılaşan gösteriler, önümüzdeki günlerde tüm Türkiye’de sahnelenecek.

HENÜZ TÜRKİYE’DE HİÇ YARIŞMADAN AVRUPA’DA İSİM YAPTI

Geçtiğimiz yıl 16 yaşında, Letontaya’da gerçekleştirilen ve Dünya Ralli Şampiyonası’na yeni yıldızlar yetiştiren Junior Ralli Şampiyonası’nda start alarak ‘Türkiye’nin En Genç Ralli Pilotu’ unvanını sahip olan Kerem Kazaz, geçtiğimiz hafta sonu İspanya Asturias’da koşulan Avrupa Kupası Rallisi Rallye5 Sınıfı’nda ikinci olan ilk Türk Ralli Pilotu olarak yine tarihi bir başarıya imza attı.

Şu anda 17 yaşında olan ve yaşından dolayı sürücü ehliyetine sahibi olmadığı için Türkiye’de henüz hiç start almayan Kerem Kazaz, bir yıldır yarıştığı İspanya Şampiyonası’nda kendi klasmanında gösterdiği performansla dikkat çekiyor.