"İzleyenlerin çok büyük zevk alacağı bir gösteri olacak"

HAZRETİ MEVLANA VEFATININ 750. YILDÖNÜMÜNDE İSTANBUL'DA ANILACAK

Türk sanat ve tasavvuf müziği sanatçısı, oyuncu, aynı zamanda Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini Ahmet Özhan, fikirleriyle insanları cezbeden Mevlana'yı ve "Vuslat 750" etkinliğini anlattı.

Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 750. yılında Türkiye'de ve dünyada çeşitli etkinliklerle yad ediliyor.Bostancı Gösteri Merkezinde 20 Aralık'ta yapılacak "Vuslat 750" etkinliğinde de San Özer yönetimindeki Metropolitan Orkestrası eşliğiyle Ahmet Özhan ve Hakan Aysev ile Ayasofya Hafızları Topluluğunun performansları izleyicilere hem müzik ziyafeti hem de görsel şölen sunacak.

Sanatçı Ahmet Özhan, yaptığı açıklamada "Hazreti Mevlana sadece Müslüman toplum tarafından değil dünyada çok paylaşılan, mesnevisi özellikle çok okunan, fikirleriyle insanları cezbeden aşkıyla insanları mest eden, semasıyla insanları hayran eden çok yönlü Allah velisidir, Allah dostudur. Ne mutlu ki böyle bir şahsiyetimiz bütün dünya tarafından kabul görmüş ve tiryakilik yapmış." dedi.

Sanat ve sürdürülebilirlik Buluşması

“Dans Adrenalin” AKM’de sahne alıyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu MDTistanbul, beş parçadan oluşan “Dans Adrenalin” adlı programıyla 2023-2024 sanat sezonuna başladı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu MDTistanbul, beş parçadan oluşan “Dans Andrenalin” adlı programıyla 2023-2024 sanat sezonuna başladı. Kasım ayında prömiyer yapan programla seyirciyi sahneye adeta kilitleyen bir performans sergileniyor. Işık tasarımını Taner Aydın’ın, kostüm ve dekor tasarımını Olcay Engin Kaymaz’ın üstlendiği “Dans Andrenalin”, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

Programda; önceki sezonlarda MDTistanbul ile çalışmış Koreli koreograf Dong Kyu Kim'in yeni parçası “Seni Görüyorum”, MDTistanbul sanatçılarından Alper Marangoz'un “Bahar” ve değişen kastıyla tekrar sergilenecek olan “Koz” adlı çalışmaları, topluluğun yeni koreograflarından Ferhat Güneş'in “RE-Side” adlı kısa filminin sahne uyarlaması olan “RESIDE/Düşler 3 Kere Görülmeli” ve tanınmış birçok dans topluluğunun koreograflığını sürdüren İhsan Rüstem'in “Anikka” adlı yeni çalışması yer alıyor.

ENGELLİLER GÜNÜ BİR FARKINDALIK GÜNÜDÜR

Beylikdüzü Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde, Hakan Ceyhan’ın yazıp yönettiği Empati Dans Tiyatrosu etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “3Aralık Dünya Engelliler Günü yerel yöneticilerin aslında kentte neler yapmaları gerektiği konusunda bir kez daha oturup düşünmeleri gereken bir farkındalık günüdür” dedi. Özel gereksinimli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmek için durmaksızın çalışan Beylikdüzü Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde bir farkındalık etkinliği düzenledi. Rasim Öztekin Sahnesi’nde gerçekleşen etkinlikte Hakan Ceyhan’ın yazıp yönettiği ve sosyal sorumluluk projelerinde birçok ödül alan Empati Dans Tiyatrosu’nun birbirinden yetenekli dansçıları sahnede unutulmaz bir performans sergiledi. Özel gereksinimli bireylerin de eşlik ettiği özel dans gösterileri oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık’ın yanı sıra Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Birimi öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AŞK BOĞAZ’DAN GEÇER Mİ? İLK KEZ SEYİRCİYLE BULUŞTU

BKM Organizasyonu ile, bu yıl Maximum Kart ana sponsorluğunda 6. kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali; geçtiğimiz akşam Maximum Uniq Box’da, festivale özel olarak hazırlanan etkinliklerden Aşk ”Boğaz’dan” Geçeri Mi? de Sedef İybar, Saffet Emre Tonguç ve Serda Büyükkoyuncu’yu ilk kez seyirci ile buluşturdu!

Aslı Şafak, Begüm Karamahmutoğlu, Berna Sağlam Naipoğlu, Demet Akbağ, Erol Tezman,

Hülya Eltemur, Özlem Cankurtaran, Serdar Eren, Siren Ertan, Şenay Abacı, Tuna Öztürk, Yasemin Kamhi gelen konuklar arasındaydı. İstanbul’dan boğaza, boğazdan İstanbul’a, aşkın kalbine giden yol boğazdan geçer sözüne yakışır aşk dolu İstanbul sofralarına, yemeklerine ve tarihine tanıklık edilen, tadı damakta kalan lezzetli sohbet seyirciden tam not aldı. “kalbe giden yol boğazdan geçer mi, geçmez mi?” sorusuna yanıt aranan gecede, seyircinin de sohbete katılımı ile etkinlikte keyif dolu anlar yaşandı.

Kahkahanın, aşkın, tarihin ve lezzetli sohbetin eksik olmadığı bu özel gösteride katılımcılar unutamayacakları bir gece yaşadı.

EKONOMİYE FAYDA ENDEKSİ ÖDÜL TÖRENİ FARKINDALIK YARATTI

Türkiye İtibar Akademisi ve İstanbul Kent Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen İş dünyasına “Ekonomiye Fayda Endeksi Ödül Töreni” ve “Kadın Marka Tercih Endeksi” ödülleri sahiplerine dağıtıldı.

İstanbul Kent Üniversitesi Taksim yerleşkesinde gerçekleştirilen ödül törenini ünlü tv programcısı, sunucu Aynur Ayaz’ın sundu ve bu yıl ekonomiye fayda endeksinin 5.cisi,kadın marka tercihi endeksinin 1.yılı ödül töreni birbirinden değerli markaların temsilcileri ile yapıldı.

Türkiye İtibar Endeksi, Gençlik Endeksi, Kadın Marka Tercih Endeksi, Müşteri Memnuniyeti Endeksi ve Ekonomiye Fayda Endeksi ile Türk iş dünyası için birer navigasyon görevi üstlenen önemli projeleri ülkemize kazandıran Türkiye İtibar Akademisi (TİA), İstanbul Kent Üniversitesinin birbirinden değerli akademik kadrosu ve İtibar Akademisi yönetim kadrosu ile dağıtıldı. Açılış konuşmalarını İtibar Akademisi yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.M.Necmettin Atsü’nün gerçekleştirdiği ödül töreni yoğun katılımla yapıldı. İtibar Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Acar, “Bu ödül töreninin ülkemizde denetim altında yapılan ve Türk İş Dünyasının gelecek vizyonlarını şekillendirmelerinde bir navigasyon görevi üstlenen ilk ve tek bilimsel araştırma ve endeks çalışması olma özelliğini taşıyor.”dedi. İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. M.Necmettin Atsü ise “Gerçekleştirilen ödül törenine başta ev sahipliği yapmanın mutluluğu ve bu tarz organizasyonlarda üniversitelerin aktif rol alması gerektiğini vurguladı.

SHAKESPEARE’İN TİTUS’U YENİDEN HAYAT BULUYOR

Anadolu Yakası’nın kültür, sanat ve eğlencenin yaşam merkezi DasDas’ın yeni oyunu ‘Titus Kompleks’ ilk kez tiyatroseverlerin karşısına çıktı. Shakespeare’in aynı adlı unutulmaz eserinden farklı bir uyarlamayla sahnelenen, adeta bir sinema filmi hissi veren oyunun prömiyeri dün akşam gerçekleşti.

DasDas yeni sezon prodüksiyonlarını tiyatroseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü yazar Shakespeare’in ‘Titus Andronicus’u çarpıcı bir uyarlamayla DasDas sahnesinde yeniden hayat buluyor. Olga Helen Bach ve Thomaspeter Goergen’in uyarladığı ‘Titus Kompleks’in yönetmenliğini, sahne ve kostüm tasarımını Ersan Mondtag üstleniyor. Uluslararası bir ekibin film tadında kollektif şekilde ortaya çıkardığı oyunun kadrosunda Can Sipahi, Didem Balçın, Doğukan Polat, Elçin Afacan, Ferit Kaya, Mert Fırat, Onur Dilber, Yalım Danışman, Hilal Attar rol alıyor. Prömiyer öncesi biletleri tükenen oyun, dün akşam ilk kez tiyatroseverlerle buluşurken oyun sonrası ekip dakikalarca ayakta alkışlandı.

Farklı ve alışılmadık bir Shakespeare uyarlaması olan ‘Titus Kompleks’te, hayallerimizin sınırlarını zorlayan yönetmen Ersan Mondtag ile birlikte Olga Bach, canavar ruhlu bir Romalıyı, her şeyin kapitalizm mezbahasında alınıp satıldığı, müteahhitlerin ve sığır tüccarlarının dünyasına hapsediyor, tıpkı vahşi bir katliamın çözümlemesi gibi, hırsızlığın, ihanetin, sapkınlığın ve yamyamlığın hikayesini günümüz diliyle anlatıyor.