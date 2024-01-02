Değerli okurlar “2024” yılının hepimiz için sağlık, huzur ,mutluluk ve barış dolu olmasını herkesin kendi hayat hikâyesinin anlatıldığı ömrümüzde tebessümle hatırlayacağımız çokça anımızın birikmesini sevdiklerimizin hep yanı başımızda olmasını diliyorum.

“Türkiye’nin Kültür Ve Sanat Merkezi”

AKM’DE UNUTULMAZ YENİ YIL KONSERİ

AKM’de yeni yıl, birbirinden özel konserlerle karşılanıyor. Şef Howard Griffiths yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, AKM Türk Telekom Opera Salonunda kapalı gişe gerçekleşen Yeni Yıl Konserinde dinleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), DenizBank Konserleri kapsamında şef Howard Griffiths yönetiminde, Fransız solist Lucienne Renaudin Vary’nin trompet performansıyla sahnedeydi. AKM Türk Telekom Opera Salonunda kapalı gişe gerçekleşen İDSO Yeni Yıl Konser programı, ‘Maestro’ filmiyle gündeme gelen Leonard Bernstein’in ‘Candide Uvertürü’ ile başladı.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın gelenekselleşen Yeni Yıl konserinde Leonard Bernstein’in yanı sıra, Johann Nepomuk Hummel’ın ‘Trompet Konçertosu’, Gioachino Rossini’nin ‘La Danza’, Astor Piazzolla’nın ‘Ave Maria’ ve ‘Libertango’, Arturo Marquez’in ‘Danzon 2’ eserleri de yer aldı. Şef Howard Griffiths’in konser sırasında Türkçe konuşması büyük sempati topladı. Genç Fransız trompetçi Lucienne Renaudin Vary’in performansı dakikalarca ayakta alkışlandı.

NEFES - YER EKSİ İKİ EN ÇOK İZLENEN FILM OLARAK 2024’Ü LİDER KARŞILIYOR

Sarsıcı hikayesi, övgü toplayan oyunculuk performansları ve anlatımıyla Mehmetçikler’e saygı duruşunda bulunan TRT ortak yapımı Nefes - Yer Eksi İki, seyirciler tarafından tüm hafta boyunca en çok izlenen film oldu. Box Office Türkiye verilerine göre filmi ikinci haftasında toplam 311.751 kişi izledi.

1993 yılının Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en zorlu ve çetin şartlarında kesişen hikayelerini konu alan, başrollerinde Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci, Arda Anarat’ın yer aldığı film sinema seyircileriyle buluşuyor. Hakan Evrensel’in romanından yine yazar tarafından uyarlanan, gerçek hayat hikayelerini çarpıcı bir kurguyla anlatan Nefes - Yer Eksi İki, vizyondaki ikinci haftasında da en çok izlenen film olarak 2024’ü lider karşılıyor. İki bin metre yükseklikteki bir karakolda geçen ve bölgede görev yapmış birçok gerçek kahramandan izler taşıyan ‘Nefes - Yer Eksi İki’ her ne pahasına olursa olsun görevini bir an bile bırakmayan onurlu Mehmetçiklerin hikayesini anlatıyor. Yapımını Orgino Media Production’ın, yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş’un üstlendiği TRT Ortak Yapımı, senaryosu Hakan Evrensel’e ait olan ve yönetmenliğini Ozan Uzunoğlu’nun yaptığı ‘Nefes - Yer Eksi İki’ filmi tüyleri diken diken eden bir anlatım sunuyor.

Büyüleyici Bir Cumhuriyet Müzikali

“1923”, Ocak ve Şubat Aylarında Temsillerine Devam Ediyor!

Zorlu Holding ve Grup şirketlerinin katkılarıyla, Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak hazırlanan, 25. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Haldun Dormen Özel Ödülü ve 48. İsmet Kuntay Tiyatro Ödülleri’nde En İyi Yapım ödülüne layık görülen dev prodüksiyon “1923”, Ocak ayında Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor.

23-24-25 Ocak ve 17-18 Şubat’ta tiyatroseverleri zaman yolculuğuna çıkaracak olan müzikal, sezon boyu Zorlu PSM’de izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı, Zorlu Holding ve Grup şirketlerinin katkılarıyla gerçekleştirilen, başrollerinde başarılı oyuncular Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar’ın yer aldığı, sahne üstünde ve sahne arkasında 200 kişilik bir ekip çalışmasıyla 18 aylık hazırlık süreci sonunda sahneye taşınarak göz alıcı dekor ve multimedya tasarımıyla sanatseverlerle buluşan “1923” Ocak ve Şubat aylarında da tiyatroseverlerin yoğun ilgisiyle Zorlu PSM’de sahnelenmeye devam ediyor. Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamak için özel olarak hazırlanan ve Milli Mücadele ile başlayarak Cumhuriyet’in kuruluş sürecini anlatan, sahnelenen en büyük tiyatro prodüksiyonlarından biri olan 1923 müzikalinin sınırlı sayıda bileti satışta.

ESKİŞEHİR’DE ‘FIRTINA’ BAŞLADI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, William Shakespeare’in ünlü eserinden çocuklar için uyarlanan “Fırtına” adlı yeni sezonun yeni çocuk oyununu minik izleyicileriyle buluşturarak, ilk gösterimini gerçekleştirdi.

Zerrin Akdenizli’nin çocuklar için uyarladığı William Shakespeare’in “Fırtına ” adlı oyununun yönetmenliğini Eskişehir Şehir Tiyatroları sanatçısı Ercüment Yılmaz üstlendi. Dekoru, kostümleri, yarattığı büyülü atmosferi, birbirinden güzel şarkıları ve dansları ile oldukça iddialı bir prodüksiyona imza atılan oyunun hareket düzeni ve dans koreografisini Ayşegül Erkutay, dekor tasarımını Anıl Işık, kostüm tasarımını Tülay Kale, ışık tasarımını ise Cemal Öztürk gerçekleştirdi. Fırtına’nın enerji dolu ve eğlenceli müzikleri ise Orhan Enes Kuzu’nun imzasını taşıyor. Açık denizde kopan bir fırtına nedeni ile ıssız bir adaya düşen kahramanlarımızın başından geçenlerin, büyülü bir atmosfer eşliğinde anlatıldığı müzikli ve danslı çocuk oyunu, sevginin, dostluğun ve affedici olmanın önemine işaret ediyor.

SURVIVOR ALL STAR 2024

“Survivor All Star 2024”te bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? “Survivor All Star 2024” rekabet dolu yarışlar ve zorlu ada şartlarıyla izleyicileri ekran başına kilitleyecek, performansın ön planda olacağı yeni sezonda heyecan doruklara çıkacak.

Büyük mücadelenin yaşanacağı “Survivor All Star 2024”te Kırmızı ve Mavi takım karşı karşıya gelecek, rekabet her geçen gün daha da artacak. Kendilerine verilen sınırlı erzak ile ayakta kalmaya çalışacak olan yarışmacılar büyük ödüller için mücadele edecek. Yarışmacılar adada yaşam mücadelesi verirken, izleyiciler de nefeslerini tutup bu heyecanı ekran başında yaşayacak!