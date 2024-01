2023 yılında Türkiye geneli en çok sipariş verilen yemek tavuk döner olmuş.

Online sitelerden en fazla verilen sipariş tavuk döner ve ayran olmuş.

Şaşırdım mı?

Hayır.

Bir yerde tavuk döner varsa, hayata karşı direniş ve baş kaldırı vardır. Hayalleriniz et döner, gerçekler tavuk döner.

Hicvi bir kenara bırakır isek ülkeniz ekonomik açıdan ciddi darboğazlardan geçmekte.

Halk fakirleşmekte.

Alım gücü her gecen gün daha geriye gitmekte.

Bu durumun oluşturduğu ciddi bunalımdan ger alanda hissediliyor.

İnsanlar maalesef ki ilk boğazından, kılık ve kıyafetinden kesiyor.

Toplumun her kesimi ağlıyor.

Memuru, amiri, asgari ücretlisi, emeklisi...

Bu darboğazdan kurtulmak için erk sahipleri bayatlamayan numaralar ile toplum algılarını her daim değiştirmekte çok mahirler.

Yaptıkları propagandalar ile gündemi, insanların ufukları çarçabuk değiştirip başka noktalara algıyı çekiyorlar.

Neyse bu hamur çok su götürür.

Satırlarımı Han-ı İştiha şiiri Servet-i Fünûn topluluğunun lideri olan Tevfik Fikret'in şiiri ile devam ettirelim.

İttihat ve Terakki'nin kötü yönetimini, yolsuzluklarını eleştiren Han-ı Yağma şiiri, şairin en ünlü şiirlerinden biridir.

HAN-I YAĞMA ŞİİRİ (SADELEŞTİRİLMİŞ GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ İLE)

Bu sofracık, efendiler –ki bekler yutulmayı

Huzurunuzda titriyor –şu ulusun hayatıdır

Ulusun ki acılı, ulusun ki eşiğinde ölümün!

Ama sakın çekinmeyin, yiyin, yutun hapır hapır…

Yiyin, efendiler yiyin; bu doyumsuz sofra sizin,

Doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin!

Efendiler pek açsınız besbelli yüzünüzden;

Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı kim bilir?

Şu doyumcu sofra, bakın gelişinizle övünçlü!

Hakkıdır kutsal savaşınızın, evet, o hak da elde bir…

Yiyin, efendiler yiyin; bu iç şenliği sofra sizin,

Doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin!

Bütün bu nazlı beylerin ne varsa ortalıkta say:

Soy sop, şeref, gösteriş, oyun, düğün, konak, saray,

Tüm sizindir efendiler, konak, saray, gelin, alay;

Tüm sizindir, tüm sizindir, hazır hazır, kolay kolay…

Yiyin, efendiler yiyin; bu doyumsuz sofra sizin,

Doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin!

Büyüklüğün sindirimi biraz ağır olsa da yok zarar,

Görkemli yüceliği, öç alıcı sevinci var,

Bu sofra gönül almanızdan böyle ısınır ve ışıldar.

Sizin şu baş, beyin, ciğer, bütün şu kanlı lokmalar…

Yiyin, efendiler yiyin; bu doyumsuz sofra sizin,

Doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin!

Verir zavallı memleket, verir ne varsa; malını,

Varlığını, hayatını, umudunu, hayalini,

Tüm olanca rahatını, olanca gönül balını,

Hemen yutun, düşünmeyin haramını, helalini…

Yiyin, efendiler yiyin; bu doyumsuz sofra sizin,

Doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin!

Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak!

Yarın bakarsınız söner bugün çatırdayan ocak!

Bugün ki mideler sağlam, bugün ki çorbalar sıcak;

Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak…

Yiyin, efendiler yiyin; bu cümbüşlü sofra sizin;

Doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin!

(Günümüz Türkçesiyle söyleyen: Ceyhun Atuf Kansu)

##

HAYIR!

Diyebilmeyi çocuklarımıza ögretmemiz gerektiğini birçok seminer ve söyleşide dile getirmişimdir.

Lakin yetişkinler HAYIR demeyi bilmemelerini çok garipsiyorum.

Kimse her şeye evet dediğiniz de sizi daha çok sevmeyecek !

HAYIR demek bazen daha hayırlıdır.

İnsanlara nerede duracağını, nerede susmaları gerektiğini bizzat siz öğretebilirsiniz.

SİZ sınırınızı koymazsanız, başkalarının benliklerinin işgaline uğrarsınız.