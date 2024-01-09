’’DERVİŞ’’

SEVGİ AŞK VE GERÇEĞİ ARAMA ÇABASINA ADANIŞIN DANSI

Anadolu insanının gözü, kulağı, söyleyen ve konuşan dili olan Yunus, "Derviş" ile müzik, dans ve şiire dönüşerek karşımıza çıkacak. Dansın tiyatro ile birleştiği "Derviş", 9 Ocak’ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek.

Yunus Emre’nin sevgiyi, aşkı, gerçeği arama çabasını anlatan “Derviş”, 9 Ocak’ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak. Senaryosunu Prof. Dr. İskender Pala’nın yazdığı, genel sanat yönetmenliğini Ömer Faruk Belviranlı’nın üstlendiği ve Poyraz Deniz Genç’in Yunus Emre, Kemal Topal’ın ise Tabduk Emre rollerinde harikalar yarattığı muhteşem dans tiyatrosu “Derviş’in biletleri etkinlik biletleme platformu Biletinial’da.

Anadolu… Âlime ilim otağı, arife irfan ocağı, yiğide er meydanı… Kalem ile kılıcın buluşması; zihinde, elde; gönülde ve dilde Anadolu… Yesevi hikmetlerinden bozkıra düşen tohumu “ incinsen de incitme!” diyerek yeşerten Hacı Bektaş sesine “ Yaradılmışı severiz yaradandan ötürü” diyerek ses katan Yunus… Yani dilimizi bir medeniyetin diline, düşüncemizi bir irfanın düşüncesine dönüştüren Anadolu çınarı… Bir başka ifade ile o bir kimlik, o bir ilham, düşünce, iman adamı ve hepsinden öte o bir “Derviş!”

KARA KOMEDİ “TİMSAH ATEŞİ" SEYİRCİYLE BULUŞUYOR

Başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç’in paylaştığı "Timsah Ateşi", zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin babalarıyla olan çalkantılı hikayesini konu alıyor. Yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği oyun, 2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nin en iyi oyunları arasında yer aldı.

Başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç'in paylaştığı “Timsah Ateşi”, 14 Ocak’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. 2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nde “En İyi Tiyatro Oyunu” seçilen ve The Guardian Gazetesi tarafından “Feminist Tarantino gibi” benzetmesi yapılan oyun, Meghan Tyler tarafından kaleme alındı. Türkiye’de Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu prodüksiyonuyla sahnelenen oyunun biletleri online etkinlik platformu Biletinial’da satışa çıktı.

1989 yılında Kuzey İrlanda’da yaşayan iki kız kardeş ve babalarının çalkantılı hayatlarını konu alan “Timsah Ateşi”inde Alannah karakterini Funda Eryiğit, Fianna’yı Hazar Ergüçlü, babaları Peter Devlin’i ise Hidayet Erdinç canlandırıyor.Sevgisiz bir ev, kötürüm bir baba, işlemediği bir suç yüzünden 8 yıl hapis yatan asi bir kız Fianna ile dindar ablası Alannah’ın hikayesinde, temposu bir an bile olsun düşmeyen, sürreal, grotesk bir kara-komedi seyirciyle buluşuyor.

Sanatın İnceliklerinin Sahnelendiği Heyecan Verici Oyunlar

Sanatın büyülü dünyasını aralayan Endless Art Taksim, yoğun oyun takvimi ile Ocak ayında sanat tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Ocak ayında, seyircilere zengin bir tiyatro yelpazesi sunan Endless Art Taksim, sanat tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Ocak ayı boyunca izleyicilerle buluşturulacak oyunlar arasında "Hücre Kasabası", "Mavi Müzikhol", "Boş Şehir", "Striptiz", "Suç Makinesi", "Etik Nedir?", "Avaz Performance Art", "Anx", "Bir Adamla İlişkiler", "Neden Yazar Olamadım?", "Moskova’da Bir Gece" ve "Can" gibi çeşitli temalara sahip yapımlar yer alıyor. Tiyatro tutkunları için, Endless Art Taksim, unutulmaz bir sahne sanatları serüveni yaşatma vaadiyle, Ocak ayını keyifli bir şekilde geçirmek isteyenleri bekliyor. Trajedi ve dramın işlendiği “Mavi Müzikhol” oyunu, 12 Ocak ve 21 Ocak tarihlerinde akşam saat 20.30'da sahnelenecek. Gülşah Yavuz ve İpek Yorulmaz'ın başrollerini üstlendiği gösteride, Elçin Gürler'in kaleme aldığı hikâye, Muharrem Uğurlu'nun yönetmenliği ile izleyiciyle buluşacak.

Etkileyici bir sahne performansı sunmaya hazırlanan “Moskova’da Bir Gece”, 27 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.30’da tüm trajedi ve dramıyla seyirciyle buluşacak. Oyuncu kadrosunda Alican Kaçmaz, Ayşe Gökçe Gökçay, Dicle Zilan Toğal, Enes Karaçay ve Canberk Yapıcı'nın yer aldığı gösteri, izleyicilere unutulmaz bir gece vaat ediyor. Yazarlığını Canberk Yapıcı'nın, yönetmenliğini ise Onur Somay'ın üstlendiği oyun, Moskova'da geçen bir gecenin dram ve trajedisiyle izleyicilere duygusal bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Trajedi ve dram öğelerini içinde barındıran özel bir tiyatro deneyimi sunan “Suç Makinesi”, 14 Ocak Pazar akşamı saat 20.30'da sahnelenecek. Oyuncu ve yazar Burak Uyanık'ın kaleme aldığı tek kişilik performansta, hapishaneden kaçan ve boş bir tiyatro salonuna sığınan sanatçı Andre'nin derinlemesine ve etkileyici hikayesi izleyicilere aktarılıyor.

“KÖTÜ BİR GÜN ” OCAK VE ŞUBAT AYI BOYUNCA FARKLI SAHNELERDE PERDE AÇACAK

“Gürgen Öz Ve Aşkın Erol'dan Eğlenceli Bir Kara Komedi”

Eşinden boşandıktan sonra, dededen kalma apartmana taşınmak zorunda kalan Psikolog Erdem’in hiç uğramadığı dört katlı küçük apartmanda apartman görevlisi Yakup ile sıkışıp kalışını anlatan "Kötü Bir Gün", ocak ve şubat ayı boyunca seyirciyle buluşacak.

Sınıf çatışması, otorite, özgürlük arayışı, rahatsızlıklarımız ve toplumsal kodlarımız üzerine sinir bozucu kara komedi oyunu “Kötü Bir Gün”, ocak ve şubat ayı boyunca farklı sahnelerde perde açacak. Gürgen Öz ve Aşkın Erol’un başrollerini oynadığı “Kötü Bir Gün”; İstanbul’da 11 Ocak’ta Wotergarden Performans Merkezi Duru Tiyatro, 17 Ocak’ta Beylikdüzü Atatürk Kültür Sanat Merkezi, 24 Ocak Fişekhane ve 26 Ocak’ta ise Kartal Sanat Tiyatro Salonu’nda İstanbul seyircisiyle buluşacak. Kara komedi türündeki bu iddialı oyunun biletleri online satışa çıktı. Oyun, 27 Ocak tarihinde Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi, 3 Şubat Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi, 9 Şubat Bursa Podyum Sanat Mahal ve 15 Şubat tarihinde ise İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde olacak.

TEK KİŞİLİK OYUN ’’BANA KİMSE NE OLDUĞUNU ANLATMADI’’

İBRAHİM SELİM: ŞUBAT’TA LONDRA’DA

İbrahim Selim, 2016 Yılında Afife Tiyatro Ödüllerinde "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülünü kazandıran Dave rolüyle yeniden sahnede olmaya hazırlanıyor. Selim, tek kişilik oyunu "Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı" ile şubat ayı itibariyle tiyatro sahnesinde olacak.

Yapımını IdPro’nun, uygulayıcı yapımcılığını Omnia Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Serkan Salihoğlu’nun yaptığı, Nick Hornby’nin eserinden Melisa Kesmez’in çevirdiği “Bana Kimse Ne Olduğunu anlatmadı” ilk oyunuyla 5 Şubat'ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesinde olacak. Şubat ayında prömiyeri gerçekleşecek olan “Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı” oyununun biletleri satışa çıktı. "Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı, 24 Şubat'ta Londra Shaw Theatre'da da sahnelenecek.“Bana kimse ne olduğunu anlatmadı. Bana kimse benim gibi birine neden ihtiyaçları olduğunu anlatmadı…”Dave, evli ve iki çocuk babası. İşi, insanların rahatsız edilmeden eğlenmelerini sağlamak. Olayı, 1.83 boyunda 85 kilo bir adam olmak. Ama bazen nasıl biri olduğunu unutuyor, nasıl göründüğünü. Aslında Dave, başka bir şey yapmak istiyor. Ama ne yapacağını bilmiyor. Bunun üzerine çok da düşünmüyor. Dave, artık 44 yaşında. Düzgün bir eğitimi yok. Düzgün bir işi yok. Sonra sanat galerisinde bir iş buluyor. Gazete ilanından. Galeride, arka tarafta bir oda. Perdeyle ayrılmış. Perdenin önünde bir yazı: DİKKAT! Bu odadaki sergi sert içeriklidir. Rahatsız olabileceğinizi düşünüyorsanız lütfen girmeyin. 18 yaşından küçükler “zaten” giremez. Dave bir insan sanat galerisinde ne kadar zorlanabilir ki diye düşünüyor.