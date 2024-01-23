FERHAT GÖÇER:CERRAH OLMAYI SEVİYORDUM AMA MÜZİSYENLİK AĞIR BASTI

Ferhat Göçer, Bambaşka Sohbetler'de Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu. Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği Bambaşka Sohbetler'de Ferhat Göçer, bambaşka sohbetlere imza attı...

“Ameliyathaneye En Son 7 Yıl Önce Girdim"

Ferhat Göçer, "Cerrah olmayı seviyordum ama müzisyenlik ağır bastı" dediği duygularını şöyle anlattı: "En son 7 yıl önce ameliyathaneye girdim. Cerrah olmayı seviyordum ama müzisyenlik ağır bastı. Yaşım geldiğinde emekli olmayı tercih ettim. 25 yılın 17 senesinde doktorluk yaptım" dedi.

Ferhat Göçer, oğlu Can'ın dünyanın en iyi 10 üniversitesinden birini kazandığını belirterek, oğlunun Londra Lucille Üniversitesi'nde de ekonomi bölümünde okuduğunu söyledi. Göçer: "İyi bir annenin, bir evlat yetiştiren annenin, bana hayattaki en büyük hediyesi. Minnettarım annesine. 1 ay ayaklarım yere basmadı, üniversitenin haberini alınca. Londra'nın göbeğinde harika bir okul" diyerek, oğlunun eğitimiyle duyduğu gururu Ceyda Düvenci ile paylaştı.

ŞEHİR TİYATROLARI YENİ SEZON OYUNLARINI İSTANBUL SEYİRCİSİ İLE BULUŞTURACAK

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Eskişehir’de 2023-2024 tiyatro sezonunda sahnelemeye başladığı, beğeni ile izlenen “Düdüklüde Kıymalı Bamya” ve “Ayak Bacak Fabrikası” adlı yeni oyunlarını İstanbul Devlet Tiyatrosu bünyesinde İstanbullu tiyatro severler için sahneleyecek.

Eskişehir Şehir Tiyatroları 23-27 Ocak tarihleri arasında Eskişehir’de sezon boyunca sahnelenmeye devam eden “Düdüklüde Kıymalı Bamya” ve “Ayak Bacak Fabrikası” adlı oyunlarını, İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahnede seyircisi ile buluşturuyor. Tiyatro severler 23-24 Ocak Tarihlerinde Murat Atak’ın yönettiği, Mehmet Baydur’un sevilen oyunu “Düdüklüde Kıymalı Bamya” ile 25 -26- 27 Ocak tarihlerinde Murat Karasu’nun yönettiği, Sermet Çağan’ın kaleme aldığı “Ayak Bacak Fabrikası” adlı oyunları İstanbul’da izleme fırsatı bulabilecekler.

YILMAZ MORGÜL'DEN ZEKİ MÜREN'E İTHAF “CANIMSIN”

Yılmaz Morgül yeni şarkısı “Canımsın”ı Zeki Müren’e ithaf etti. Türk sanat müziğinin en önemli yorumcularından olan Yılmaz Morgül bir yıl aradan sonra yepyeni şarkısı “Canımsın” ile müzikseverlerle buluşuyor.

Sözü ve müziği Prof. Dr. Turgut Göksoy’a ait olan şarkının aranjörlüğünü Can Kandaz, klip yönetmenliğini ise Doğukan Yaşar yaptı. Yılmaz Morgül “Canımsın” şarkısını örnek aldığı sanat güneşi merhum Zeki Müren’e ithaf ettiğini ve yaşasaydı mutlaka bu eseri okuyacağına inandığını söyledi. Sanatçı şarkı için çekilen klipte, Yeşilçam'ın unutulmaz aşk filmlerinden kesitlere yer verdiğini belirtti. Yılmaz Morgül’ün “Canımsın” şarkısı ve klibi DMC müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda.

YILDIZ TİLBE BU KEZ ‘PEMBE’ DEDİ

Kariyerinin 30’uncu yılını kutlayan Yıldız Tilbe İstanbul Jolly Joker Vadi’de hayranlarının karşısına çıktı. Pembe tarzıyla büyük alkış alan Tilbe dijital platformlarda çok dinlenenler arasına giren yeni şarkısı ‘Kalbimden Çıkmıyorsun’u da ilk kez canlı seslendirdi…

Yeni şarkısı ‘Kalbimden Çıkmıyorsun’ ile YouTube’da 1 milyonu geçen izlenmesiyle Trendler listesinin ilk 3’üne giren Yıldız Tilbe dün akşam İstanbul Jolly Joker Vadi‘de sevenleriyle buluştu. Günler öncesinden rezervasyonları dolan gecede Yıldız Tilbe ‘Kalbimden Çıkmıyorsun’u ilk defa sahnede hayranlarıyla beraber söyledi.

Daima kendine özgü tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yıldız Tilbe bu kez saçından elbisesine kadar pembelere bürünmüştü. Renkli kıyafeti ve artık imzası haline gelen danslarıyla seyirciyi coşturan Yıldız Tilbe yazdığı onlarca hitten birçoğunu seslendirerek unutulmaz bir geceye imza attı.

ESRA EROL: YIPRANDIM VE YORULDUM

BBO Yapım'ın en özel formatlarından olan, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati'nin yeni bölümünün konuğu, Esra Erol oldu. Esra Erol, yaşanmış gerçek hikayelerle Empati kurarken, hikaye aralarındaki çok özel sohbetleriyle de dikkat çekti...

Hafta içi her gün ekranda olan Esra Erol, "Varımla yoğumla programda olduğum için çok yorucu. Yıprandım ve yoruldum. Sorunu çözdüysem, bir kaybı bulduysam, bir yarayı sardıysam 'iyi ki bu işi yapıyorum' diyorum" dediğini ifade etti...

Ahmet Mümtaz Taylan'ın duygusal sorusu "Çocukluğundan razı mısın?" a ise: "Çocukluğumdan razıyım. Büyümüş olduğum ev, evin içerisindeki yaşadıklarım, anne ve babamın bana öğretileri, babam memurdu kolay şartlarda büyüyen biri değilim. Hep okuyan, anlatan, yol gösteren bir babada, hep mücadele eden iyiliği aşılayan bir anneyle yetiştiğim için, ben ikisini de temsil ettiğimi düşünüyorum. Onlardan razıyım, onlar da benden razı olsun..." diyerek cevap verdi.

ZAFERİN RENGİ FİLMİNİN AFİŞİ YAYINLANDI

Hollywood yapımları için tasarladığı afişlerle tanınan, dünyaca ünlü afiş tasarımcısı Emrah Yücel Zaferin Rengi sinema filminin afişine de imza attı.

“007 James Bond”, “Fifty Shades of Gray”, “Avatar”, “Kill Bill”, “Frida” ve “Kingdom of Heaven” gibi birçok Hollywood yapımının afişini hazırlayan ödüllü tasarımcı Emrah Yücel Türkiye’de ilk kez, ANS Productions tarafından izleyici ile buluşan “Asmalı Konak” dizisinin afiş tasarımıyla da adını duyurmuştu.

Zaferin Rengi filminin afişinde, Fenerbahçe’nin güçlü renkleri eşliğinde, işgal altındaki İstanbul’u anlatan bir arka fon, merkezinde futbol ve milli mücadele döneminin sembol karakterlerini canlandıran başrol oyuncularının portreleri kullanıldı. Uzun bir düşünme ve yaratım sürecinin sonunda ortaya çıkan afişle ilgili olarak ödüllü tasarımcı Emrah Yücel; “epik filmlerde akılda kalan en önemli araçlardan birisinin afiş tasarımı olduğunu, bu sebeple bu destansı hikâyeyi aktaran güçlü bir afiş tasarlamak için büyük bir özenle” çalıştığını dile getirdi.

Sezonunun merakla beklenen filmi ZAFERİN RENGİ; 1918-1923 yılları arasında yaşanmış gerçek olaylara dayanan, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu’da başlatılan milli mücadelenin, işgal altındaki İstanbul’da büyümesini ve futbol zaferleriyle kenetlenip, moral bulan Türk halkının bağımsızlık için direnişini konu alıyor. Türk spor tarihine damgasını vurmuş en önemli futbol başarılarımızdan biri olan Harington Kupası’yla final yapacak olan film, 16 Şubat’ta sinemalarda izleyici ile buluşacak.