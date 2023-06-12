"GARAZ"

İnsanları tek bir renge mahkûm etmek isteyenler, iyilerin sarsılmaz duvarıyla karşılaşıyor!

Depremden önce yayımlanan ilk baskısıyla; Hatay’ın çan, ezan ve hazzan sesleriyle yoğrulmuş havasını edebî zevki yüksek bir okumayla sunan; “Garaz”, kısa zamanda ikinci baskıya ulaştı.

Serhan Kurşun’un ilk kitabı; “Garaz – Gölgelerin Oyunu”, tarih boyunca pek çok medeniyeti ağırlamış olan Hatay’ı merkezine alıyor. Kadim kentin panoramasını; aşk ve ihanetin hikâyesi ile harmanlayan Kurşun, gizli güçlerin planlarına dâhil olan medeniyetler şehrini kusursuz bir atmosferle okuyucuya yansıtıyor. Okur tarafından çok sevilen Garaz; aile, toprak sevgisi ve sınıf çatışmasını kendine özgün anlatımıyla sunuyor. Şehrin mistik sokaklarında tansiyonu hiç düşmeyen psikolojik bir gerilimle son buluyor.

DEVELİ'NİN HİKÂYESİ "ARİF OLMAK"

Arif Olmak" belgeselinin galası, Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin'in konseriyle birlikte 6 Haziran'da Zorlu PSM'de gerçekleşti. Lansmana basın, cemiyet, influencer, iş dünyası ve gastronomi tutkunlarına kadar geniş bir davetli topluluğu katıldı. Erol Evgin; “Sevdan Olmasa", "Bir de Bana Sor", "Ateşle Oynama", "İşte Öyle Bir Şey" gibi hit şarkıları ve muhteşem performansıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Gaziantep'te 30 metrekarelik bir mekânda 3 kişiyle başlayan ve bugün 14 şubesi ve bine yakın çalışanıyla dünya markası haline gelen bu destanın ardındaki kahraman Arif Develi'nin yolculuğu, "Arif Olmak" belgeseliyle ölümsüzleştirildi. Arif Develi'ye olan vefa niteliğindeki bu belgeseli oğlu Nuri Develi hazırlattı. "Arif Olmak" adlı belgesel, Arif Develi'nin yolculuğunun izlerini sürdü. Belgeselde, Arif Develi'nin hayatı anlatılırken, sanatçılar, aile üyeleri, dostlar ve birlikte çalıştığı ustalar da dahil olmak üzere pek çok kişi, Arif Develi hakkında anılarını paylaştı. Arif Develi, kendi deneyimlerini aktardı ve Develi'nin hayatından kesitlerle esnaflık ve zanaatkârlığın temelleri anlatıldı.

Dünyaca ünlü "Heykeltıraş Cem Sağbil"

“Mitolojik Hikayeleri” kendine özgü biçimde heykellerine aktaran ünlü Heykeltraş Cem Sağbil, 2010 yılında Paris’ te açtığı kişisel sergisinden sonra “Resıster De La Nature Au Mythe” “Direnç-Doğadan Mitlerei” İle Paris 10. Bölge Belediye Binasında ( Mairie Du Dix) 13 Haziran’ da ikinci kişisel sergisini açıyor.

Dünyanın önemli sanat merkezlerinde kişisel sergiler açarak Türk sanatını yurt dışına aktaran önemli sanatçılardan olan Cem Sağbil, 2007 yılında Türkiye’ de yılın sanatçısı ödülünü aldı. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde okuduktan sonra Stuttgart Güzel Sanatlar Akademisinde seramik ve heykel dalında eğitim aldı.

Paris’te bronz heykelleri sergilenen, Harvard Üniversitesi, Boston gibi yurt dışında ve yurt içinde birçok meydanda eserleri bulunan Cem Sağbil, sanatseverlerin heykellerinde hissedebilecekleri duyguyu aktarabilmek için kendi dinamiği olan malzemeleri kullanmayı seçiyor. Çağdaş Türk heykel sanatının figüratif heykeltraşlarından olan Sağbil, mitolojik kavramla yola çıktığı heykellerinde ağırlıklı bronz malzemeyi kullanıyor.

SANATTA ADINDAN SÖZ ETTİRECEK

Tüm dünyada ses getiren sergilere ev sahipliği yapan Fransa merkezli galeri Perrotin, bu yaz Bodrum’daki sanat etkinliklerini zirveye taşıyacak. Perrotin, Bodrum Loft işbirliği ile 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 18:00’de “French Delights” sergisini sanatseverlerle buluşturacak.

Küratörlüğünü Selcan Atılgan’ın üstleneceği sergide 11 sanatçının 17 farklı eseri yer alacak. Sergi, sanatseverlere Bodrum Loft’un modern mimarisi ve eşsiz ambiyansında hem yerel hem de uluslararası sanatçıların farklı bakış açılarını, yaratıcı yaklaşımlarını ve tekniklerini keşfetme fırsatı sunacak.

Bodrum Loft, bu yaz ziyaretçilerine sadece eşsiz bir tatil deneyimi sunmakla kalmayacak, aynı zamanda dünya standartlarında bir sanat deneyimi sunacak.

Türkiye’nin tatil cenneti Bodrum’da Göltürkbükü ile Torba arasındaki Demirbükü Koyu’nda yer alan, doğaya saygılı modern mimarisi, eşsiz ambiyansı ve marka restoranlarıyla kısa zamanda Bodrum’un vazgeçilmezleri arasına giren Bodrum Loft, her yıl olduğu gibi sanatta da adından söz ettirecek.

İSTANBUL DİJİTAL SANAT FESTİVALİ SONA ERDİ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, PASHA Bank ana sponsorluğunda, Mezo Dijital tarafından düzenlenen ve AKM’de gerçekleşen festival; dijital sanatlar alanında önemli isimleri, ulusal ve uluslararası toplam 40 sanatçıyı İstanbullu sanatseverlerle buluşturdu.

Festival; sanatçıların yanı sıra iş dünyasından da başarılı isimlere ; çocuk ve gençlik atölyelerine, panellere, söyleşilere, tiyatro oyunlarına, işitsel ve görsel performanslara ev sahipliği yaptı. İstanbul Dijital Sanat Festivali; dört gün boyunca, her yaş grubundan ziyaretçi ağırladı.

Duygu Dostu Eğitim Farkındalık Günü Kutlandı

Duygu Dostu Eğitim Derneği ve Emotion Coaching Türkiye Enstitüsü bu yl ikinci kez Duygu Dostu Eğitim Farkındalık gününü düzenledi.

Türkiye'de sosyal duygusal öğrenme ve gelişimde duyguların rolü konusunda kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleşen etkinlik kapsamında her yıl 1 Haziran'da birçok farklı ilde okullarda ve evlerde duygu dostu eğitim etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Duygu Dostu Öğretmenlik ve Ebeveynlik yaklaşımı, Doç.Dr.Nalan Kuru tarafından Emotion Coaching (Duygu Koçluğu) tekniğinin, pozitif psikoloji ve sosyal duygusal öğrenme ile bir araya getirildiği ilişkisel bir davranış yönetimi modeli olarak öne çıkıyor. Model, sosyal duygusal öğrenmeyi desteklemeyi, eğitimde ve gelişimde duyguların rolünü ön plana çıkartmayı ve bu yolla da çocuklarla kurulan iletişimin niteliğini arttırarak daha etkili öğrenmelere destek vermeyi amaçlıyor.

PET ŞİŞELERDEN BALIK HEYKELİ

İstanbul Büyükçekmece Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Marmara Denizi Günü’nde sahilde 3770 şişeden oluşan, 1.80 m boyunda ve 3,5 m. eninde pet şişelerden balık heykeli yapan Zeliha Sunal’ın güneş enerjisi ile aydınlatılan balık heykeli sahilde sergileniyor.

Zeliha Sunal Atıksal Yaşam platformuyla düzenlediği etkinliklerde “Dünyamızı kirleten pek çok materyali göz önüne koyarak eğlenceli bir şekilde çevre kirliliğini göz önüne sermek istedim. Gideceğimiz Başka gezegen yok. Dünyamızı korumalıyız. Çocuklarımıza yaşanabilecek temiz bir dünya bırakalım” dedi.