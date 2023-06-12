Bir milletin siyasi alın yazısında mevki sahibi olabilmek için onun ihtiyacını görebilmek ve onun kudretini takdirde ehliyet sahibi olmak birinci şarttır. Gazi Mustafa Kemâl Atatürk (1927)

30 Mayıs 2023 tarihli “CHP DIŞINDAN CHP’LİLERE DOSTÇA BİR UYARIDIR” başlıklı yazımda şunları söylemiştim.

“ Ben gerçek CHP’lilere bir dost olarak tavsiye ediyorum. Gün liderinizi eleştirerek gücünü zayıflatma günü değil, aksine çevresindeki safları sıklaştırarak gücünü muhafaza etmesini sağlama günüdür. Çünkü 25 Milyon halkın desteğini (%48) hiç kimse küçümseyemez ve bu gücü başarısız ve zayıf olarak gösteremez. CHP’li ve Millet İttifakına gönül vermiş kardeşlerimizi uyarıyorum. Maç devam etmektedir. Daha ikinci yarı ve uzatmalar vardır. Stadı boşaltmayın ve asla hakemin bitiş düdüğünü duymadan bulunduğunuz konumu terketmeyin. Biraz sabır lütfen…”

Seçimin üzerinden henüz 10 gün geçmiştir. Ve bu safhada bulunulan konum terk edilmiş. Maç bitirilerek stad boşaltılmış. 25.5 milyonun duygu ve düşünceleri hiçe sayılarak mağlubiyet kabullenilmiştir.

Yani bir kere daha “ ADAM KAZANDI” denilmiştir.

Özellikle son bir yılda insanüstü bir gayret göstererek muhalefeti birleştirip ülkeyi sabırla sakin bir seçim ortamına getiren Kemal Kılıçdaroğlu;

- Arkasına aldığı milletimizin saf ve tertemiz oyları ile sağladığı 25.5 milyonluk gerçek gücün farkına varamamıştır.

- Bu güç ile neler yapılabileceğini kavrayamamıştır.

- Ve sahada kendilerinin sahiplenilmesini bekleyen seçmeninin yani 25.5 milyon insanın seçim sonrası dağılmalarını sessizce seyretmiştir.

Kanaatimce Kılıçdaroğlu kendisine altın tepsi içinde sunulan bu büyük halk desteğini sessiz kalarak bu defa da kaybetmiştir. Siyasi yaşamında yeteri kadar ( ve bana göre asla haketmediği) seçim mağlubiyeti almıştır.

Bu saatten sonra lider olarak yapabileceği fazla bir şey kalmamıştır. Yapacağı en güzel hareket evine dönerek torun sevmek ve “NASIL SEÇİM KAYBEDİLİR” başlıklı hatıratını tamamlamak olmalıdır.

Evet. Artık değişim şart olmuştur. Seçim mağlubiyetlerine alışmış bu kadro ile, bu kafa ve bu çalışma proğramı ile ile başarılı sonuç alınamayacağı bir kere daha tescil edilmiştir. Ve bugün yeni kurultay ile yeni başkan ve yeni Atatürkçü kadroların şevk ile bayrağı devralmasından başka çare kalmamıştır.

Türk siyasi yaşamına pek çok yenilikler getiren Sayın Kılıçdaroğlu; gerçekten çok çabaladın, çok yoruldun ve çok hırpalandın. “YETER BU KADAR. ELVEDA DOSTLARIM” de ve alkışlarla köşene çekil. İnanki en hayırlısı bu olacaktır.

Gözün asla arkada kalmasın. Çünkü Atatürk'ün partisi içinde bayrağı gururla devralacak ve yılmadan hedefe taşıyacak pek çok lider adayı vardır.