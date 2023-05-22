“ Livaneli Kitaplığı”

Meçhul bir kadından Mektup!

Türk edebiyatının usta kalemi Zülfü Livaneli, edebiyat tarihinin 10 değerli eserini özel seçkisinde bir araya getiriyor. Edebiyat dünyasından usta isimlerin bir araya geldiği “Livaneli Kitaplığı” İnkılâp Kitabevi imzasıyla raflardaki yerini aldı.

Müziği ve kalemiyle dünyanın dört bir yanına ulaşan Zülfü Livaneli , tarihte iz bırakan usta isimleri kendi penceresinden okuyucuyla buluşturuyor. Dünya klasiklerinden özenle seçilmiş “Livaneli Kitaplığı”, Zülfü Livaneli’nin önsözüyle birlikte edebiyatseverlerin karşısına çıkıyor.

Seçkinin en özel yapıtlarından biri de, özgün tarzıyla dünya edebiyatına unutulmayacak eserler bırakmış olan Stefan Zweig’ın elinizde tutmuş olduğunuz Meçhul Bir Kadından Mektup adlı kısa romanı. Bu mal satma çılgınlığı çağında Stefan Zweig gibi usta bir kalemin; karşılıksız bir aşk uğruna sevgisiz ve sadakatsiz geçen bir ömrü, çaresizce beklemek ve umut etmek çatısı altında titizlikle incelediği Meçhul Bir Kadından Mektup , bu seçkinin mi- henk taşlarından olacaktır. Belki de “tarihteki en zararlı icat olan matbaa makinesi”nin iyi bir yanını bizlere anımsatacaktır...

‘ NEYZEN’ LONDRA SEYİRCİSİ İLE BULUŞTU!

BKM’nin yapımcılığını üstlendiği, Uğur Yücel’in büyük beğeni toplayan tek kişilik oyunu ‘Neyzen’ Londra Millfield Theatre’da sahnelendi. ‘Londra Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivali’nin açılış oyunu olan ‘Neyzen’in biletleri günler öncesinde tükendi, oyuna Londra seyircisinden büyük ilgi vardı.

Uğur Yücel’i yıllar sonra tiyatro sahnesine döndüren ve sahnelenmeye başladığı günden bu yana büyük beğeni toplayan ‘Neyzen’ bu kez Londra seyircisiyle buluştu. Geçtiğimiz günlerde ‘Londra Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivali’nin açılışı için Londra’ya giden usta oyuncu Uğur Yücel, ‘Neyzen’ oyunu ile orada da büyük beğeni toplarken yoğun ilginin olduğu oyunun sonunda Yücel dakikalarca ayakta alkışlandı.

GÖRKEMLİ MÜZİKAL!

“ Notre Dame De Paris”

Aşka dair her duygunun muazzam besteler ve etkileyici koreografilerle Victor Hugo’nun ölümsüz aşk hikayesi Notre Dame'ın Kamburu’ndan uyarlanan, “Notre Dame De Paris” müzikali dünyanın dört bir yanında hayranlık uyandıran performanslara imza atmış başarılı oyunculardan oluşan 30 kişilik dev kadrosu ve efsanevi dekoruyla orijinal dilinde Fransızca olarak 21 Mayıs’a kadar Zorlu PSM’de sahnelenmeye devam ediyor.

İlk kez sahnelendiği 1998 yılından bu yana izleyicileri büyüleyen İtalyan yazar ve kompozitör Richard Cocciante ile efsanevi Fransız besteci Luc Plamondon’ın uyarlamasıyla sahneye taşınan Victor Hugo’nun ölümsüz aşk hikayesi Notre Dame'ın Kamburu’ndan uyarlanan Notre Dame de Paris müzikali, muhteşem sahne tasarımının yanında 30 kişilik dev kadrosu, hayranlık uyandıran renkli koreografileriyle aşkın efsanevi hikayesi orijinal dili Fransızca olarak 21 Mayıs’a kadar Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sergileniyor.

Sanat ve Gazetecilik sempozyumu!

Steve McCurry’nin hiç yayımlanmamış İstanbul karelerinin ve Ara Güler portresinin de bulunduğu serginin açılışı İstanbul Sinema Müzesi’nde gerçekleştirildi. Sergi kapsamında Orhan Cem Çetin moderatörlüğünde, Laleper Aytek ve Ercan Arslan’ın konukluğunda iş ve sanat dünyasını da buluşturan fotoğraf, sanat ve gazeteciliğin ele alındığı bir sempozyum düzenlendi. Sergi, 31 Temmuz tarihine dek görülebilecek.

Afgan Kızı: Şarbat Gula’nın belleklerde yer eden karesiyle tanınan fotoğraf sanatçısı Steve McCurry’nin 51 çalışmasının bulunduğu sergi İstanbul Sinema Müzesi’nde kapılarını açtı. Sanatçının son 30 yılda dünyanın farklı birçok bölgesinde çektiği ve 2011 yılında İstanbul seyahatinde fotoğrafladığı çalışmaların yanı sıra daha önce hiç yayınlanmamış ve içlerinde Ara Güler’in de bulunduğu 6 kare sanatseverlerle buluştu. Sergi kapsamında, Orhan Cem Çetin’in moderatörlüğü ve Laleper Aytek ve Ercan Arslan’ın konukluğunda fotoğraf, sanat ve gazetecilik ilişkisini irdeleyen bir sempozyum düzenlendi.

UMUT VE GÜVEN SERGİSİ

İyilik İçin Sanat Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ iş birliğiyle düzenlenen “Umut ve Güven” Sergisi, Taksim Sanat’ta kapılarını açtı. Ulusal ve uluslararası alanda başarılar elde etmiş toplam 18 sanatçının eserlerinin sergilendiği “Umut ve Güven” Sergisi’nin gelirleri, İyilik İçin Sanat Derneği’nin Hatay’da yürüttüğü “Kadın ve Çocuk Dostu Alanlar” projesine bağışlanacak.

Prof. Dr. Marcus Graf küratörlüğünde 18 sanatçının eserlerinin sergilendiği “Umut ve Güven” Sergisi, 11 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen ön gösterim ile sanatseverlerle buluştu. Serginin açılış davetine İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas ve İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Selin Bozkurt’ un yanı sıra iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı.

Tenor Murat Karahan’dan Muhteşem Konser!

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli opera sanatçılarından ve dünyanın birçok büyük opera sahnesinde ülkemizi başarıyla temsil eden, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni tenor Murat Karahan, geçtiğimiz akşam Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Özenle hazırlanan konser programında, Doğu’dan Batı’ya uzanan bir müzik yolculuğu sunuldu; Hacı Arif Bey'den Nurettin Selçuk'a, Santurî Ethem Efendi’den Kemânî Kevser Hanım’a, Ahmet Adnan Saygun, Pietro Mascagni, Giacomo Puccini, Âşık Veysel, Jacques Revaux ve Georges Bizet'ye kadar daha pek çok eser, sanatseverler tarafından büyük beğeni ile izlendi ve dakikalarca ayakta alkışlandı.







