Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor'u Şenol Güneş'in o özlenen oyunuyla 4-1 mağlup etti.

Sezonun en keyifli maçını izledik Adana’da. Stat komple doluydu. Sezon yeni başlıyor gibi oyuncular coşkuluydu. Heyecanlı bir karşılaşma oldu Beşiktaş Adana Demirspor maçı.

Her iki takımda ön alan presiyle maça hızlı başladı. Rakip ceza sahası arasında topun süratle alan değiştirdiği bir 15 dakika izledik.

Etkili pres fakat gereksiz top kayıpları vardı. Tam böyle bir an da Beşiktaş, Omar Coley’in bireysel hatasında Younes Belhanda’nın golüyle 1-0 geriye düştü.

Erken yenen gol, o ana kadar fırsatları harcayan Beşiktaş’ı ateşledi. Öyle ki Adana Demirspor gibi Süper Lig’in sahasında en etkili takımını üstelik hiç maç kaybetmemiş takımını 4 golle geçmeyi başardı siyah beyazlılar.

Beşiktaş’ta Amir’in sağ kanattan yaptığı uzun ortaya Aboubakar’ın gelişine vurarak attığı ilk gol, bu sezonun jeneriklik gollerinden bir tanesi olmaya aday. Yine müthiş bir gol attı Aboubakar.

Bu maç özelinde baktığımızda Beşiktaş orta sahasının yani oyunun merkezinin çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. Şenol Güneş’in o bahsedilen ve arzuyla beklenen tiki taka oyununa çok yakın bir oyun vardı sahada.

Aboubakar, Redmond, Cenk Tosun, Salih, Amir ve Masuaku çok etkiliydi. Maçın yıldız ismi ise Aboubakar’la birlikte özellikle Gedson Fernandes’ti. Gedson, sürekli öne çıkarak bir 9 numara gibi oynadı. Adeta maçın gizli golcüsü gibi oynuyor derken bir de mükemmel bir gol attı. Skorun ötesinde seyir zevki oldukça yüksek bir maç izledi tüm futbolseverler. Pas organizasyonları, ver kaçlar, kilit paslar, saha paylaşımı her şey olması gerektiği gibiydi.

Sezon başında takımda yer almayan Aboubakar, Mert Günok ve en önemlisi Şenol Güneş bu yükselişin en önemli kahramanları.