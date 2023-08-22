100. YIL ARMAĞANI DEV İSTANBUL RESMİ

Yaptığı İstanbul resimleri ile bilinen ressam Alev Özas, İstanbul’a 100. Yıl armağanı olarak dev bir İstanbul tablosu resmediyor. Ataşehir Watergarden AVM’de kurulan dev tuval üzerinde yapımı başlanan tablo 29 Ekim öncesi 100 günde tamamlanarak Cumhuriyetimizin 100. Yılında İstanbul halkının beğenisine sunulacak. Panoramik bir İstanbul metropol resmi olacak bu yağlı boya tablo, 2.90 metre yüksekliğinde ve 50 metre uzunluğunda tek parça tuval üzerine resmediliyor.

Artvizyon Gallery tarafından organize edilen bu büyük projenin alt yapı çalışmalarına sanatçı 9 Temmuz 2023’de start verdi. 100 günde yapılması planlanan bu resim için İstanbul Ataşehir Watergarden AVM’de kurulan dev platform üzerine gerilen tek parça tuval üzerinde sanatçı resmini sosyal medyanın ve halkın gözü önünde canlı olarak resmedecek.

Bu dev tablonun tuval üzerindeki tasarım çizim çalışmaları ise yaklaşık 1 yıl dürdü.Bu büyük projeyi organize eden Artvizyon Gallery, Guinness Rekorlar Kitabı’na “ 100 günde tek parça tuval üzerine yüksekliği 3 metre boyu 50 metre dünyada yapılmış en büyük yağlı boya metropol resmi” kategorisinde rekor tescili için başvurdu.

AİLE ÇIKMAZI FİLMİNİN BASIN TOPLANTISI YAPILDI!

Büyük küçük herkesin sinemada keyifle izleyeceği, komedi ve macerayı harmanlayan “Aile Çıkmazı” filminin çekimleri sürerken sette basın toplantısı düzenlendi. AKC Film yapım şirketi imzasını taşıyan filmde, şirketin kurucusu Özgür Akçay senaryoyu da kaleme aldı. Emre Bahadır Çırakoğlu’nun yönettiği “Aile Çıkmazı”nın başrollerini ise sinema ve dizilerden yakından tanıdığımız oyuncular paylaşıyor. Mısır ve Türkiye’de geçen filmde Ferit Aktuğ, Bihter Dinçel, Muharrem Türkseven ve Ruhi Sarı’yı, Kahire’de arkeolojik bir kazı sırasında buldukları paha biçilmez bir heykelin peşinde yaşadıkları eğlenceli bir serüvende izleyeceğiz.

Kahire ve İstanbul’da geçen farklı konusuyla sinemamıza yeni bir soluk getirmeye hazırlanan “AİLE ÇIKMAZI” filminin çekimleri sürüyor. Ferit Aktuğ, Bihter Dinçel, Muharrem Türkseven ve Ruhi Sarı’nın başrolleri paylaştığı filmin yapımcısı Özgür Akçay, projeye senarist olarak da imzasını attı. Yönetmen koltuğu ise Emre Bahadır Çırakoğlu’na emanet.

ZÜLFÜ LİVANELİ’DEN İSTANBUL’UN SANAT VE EDEBİYAT YÜZLERİNE SAYGI DURUŞU!

Türk edebiyatının evrensel değeri Zülfü Livaneli’nin “Gölgeler” başlıklı uzun hikâyesi, İstanbul’la özdeşleşmiş yazar ve tarihi şahsiyetlerin isimlerini İnkılâp Kitabevi etiketiyle sayfalara taşıyor.

Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli romanında yer alan “Edebi ve Ebedi Gölgeler” başlıklı bölümün zenginleştirilmesiyle ortaya çıkan; “Gölgeler” kitabı, eserlerinin yanı sıra yaşanmışlıklarıyla da iz bırakan yazar ve şairleri İstanbul akşamında bir araya getiriyor.

Livaneli’nin romanının bir bölümü olarak başlayıp, kendi başına bir eser haline gelen "Gölgeler", İstanbul'un büyüleyici atmosferinde can bulan edebi ve tarihi kişiliklere saygı duruşunda bulunuyor. Mustafa Kemal Atatürk’ten Fatih Sultan Mehmet’e, Nâzım Hikmet’ten Halide Edip Adıvar’a, kadar pek çok ünlü ismin kendisine yer bulduğu uzun hikâyede, edebiyat tarihine ilişkin pek çok ayrıntı da yer alıyor.

ECE VAHAPOĞLU TİYATRO SAHNESİNDE!

PSİKOTİYATRO isimli proje ile alanında önemli isimler tiyatro sahnelerinde tek kişilik gösterileri ile seyirci ile buluşuyor. Projenin önemli isimlerinden Ece Vahapoğlu MUTLULUK İÇİMİZDE Mİ? adlı tek

kişilik gösterisi ile sahneye çıkmaya hazırlanıyor.Sosyal medyada ürettiği içerikler ile milyonlarca kişiye ulaşan Ece Vahapoğlu, bu kez tiyatro aracılığı ile insanların hayatlarına dokunacak. sunucu yazar Ece Vahapoğlu bu kez sahneden sesleniyor.Hem kafayı hem de vücudu sağlamlaştıracak olan gösteri bilimsel yaklaşım ve mizah sosu ile sahnede!

“Sev Beni” Klibinden renkli görüntüler!





Dijital platform ‘da yayında olan, sev beni şarkısı büyük beğeni topladı.Hakan Uysal kadınlar matinelerinin düğünlerin, sahnelerin aranan ismi olmaya başladı. Her tarihi dolu olan şarkıcının, yeni şarkısı eğlencesiyle herkesi oynamaya davet ediyor. Karakter olarak ta renkli kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken Uysal; bu daha fragman asıl filmi yeni izleyeceğiz ifadelerini kullanıyor.Türkiye'nin en eğlenceli adamı olduğunu eğlencenin illa kişinin kendini başkası gibi göstererek olmadığını,doğal ve kendin gibi olunduğunu sözlerine eklerken yeni bir tartışma konusunuda açmış bulunuyor.



Uzun yıllardır müzik sektöründe olan,bir çok enstrüman çalma yeteneğine sahip Hakan Uysal söz müziği kendisine ait olan sev beni’yi dinleyicilerle buluşturdu. Şarkının akışı fazlasıyla eğlenceli sözleri ise girişindeki slogandan dolayı oldukça iddalı.Bu sloganla eğlence sektöründeki iddiasını anlatmak istediğini söyleyen şarkıcı;benim konserlerimde, sahnelerimde kimsenin yerinde oturma şansı yok.Evet şarkı eğlenceli ama, asıl eğlenceli olan benim ifadesini kullanıyor.

BERGAMA TİYATRO FESTİVALİ ÜÇ GÜNDE 4000’İ AŞKIN KATILIMCIYI AĞIRLADI

Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen Bergama Tiyatro Festivali ilgi çekici performans programının yanında farklı yaşlardaki katılımcılara yönelik disiplinlerarası atölye çalışmaları, paneller ve yürüyüşlerden oluşan çok yönlü seçkisiyle 7’den 70’e 4000’i aşkın katılımcıyı ağırladı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bergama Belediyesi’nin paydaşlığında, Bergama Ticaret Odası (BERTO) ve Bergama Kültür Sanat Vakfı (BERKSAV) ile Ne Yerde Ne Gökte Derneği’nin destekleriyle dördüncü kez perde açan festival 11 farklı mekânda hayat buldu.

Sürdürülebilir, paylaşan ve dönüşen bir festival olma hayaliyle yola çıkan ve bu yıl 4. kez sanat severlere kapılarını açan Bergama Tiyatro Festivali, Ağustos tarihleri arasında 4000’i aşkın katılımcıyı ağırladı. Tiyatro sahnesinin öne çıkan örnekleriyle birlikte yerli ve uluslararası 12 performansın yanı sıra farklı yaşlardaki katılımcılara yönelik festival özel içerikleri, disiplinlerarası atölye çalışmaları, paneller ve yürüyüşlerden oluşan çok yönlü festival programı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama Belediyesi, BERKSAV (Bergama Kültür ve Sanat Vakfı), Bergama Ticaret Odası ve Ne Yerde Ne Gökte Derneği’nin destekleriyle geniş bir kitleye ulaştı.

“DUYGULARIN EFENDİSİ” ÇOK SATANLARDA!

Destek Yayınları tarafından okurla buluşan “Duyguların Efendisi”, kısa sürede beğeni kazanarak; çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer aldı.

Yayımlanan kitaplarıyla satış rekorları kıran ünlü yazar Çetin Çetintaş, okuyuculara içsel dünyalarını keşfetme ve duygusal dengeyi bulma yolunda rehberlik ediyor. Duyguların kaynağını anlamak ve onları etkili bir şekilde yönetmek isteyen herkes için önemli bir kaynak sunan Çetintaş, yeni kitabı “Duyguların Efendisi” ile çok satanlar listesinin ilk sırasında yer almaya başladı.

"Duyguların Efendisi," insan psikolojisine derinlemesine bir bakış sunarken, duyguların yönetimi konusunda okurlarına farklı bir perde aralıyor. Duygusal zekâ ve kişisel gelişim konularına ilgi duyan herkes için faydalı bir kaynak olan kitap, Çetintaş' ın özgün kalemi ile okuyucular tarafından beğeni topluyor.