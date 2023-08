Ormanlarımızın yaşamımızdaki önemi büyüktür.Dünyanın adeta akciğerleri gibidir. İnsanların ve hayvanların yaşamlarını devam ettirmek için ihtiyaç duyduğu oksijeni ormanlarımız sağlar. Gündelik yaşantımızın her alanında ormanlardan faydalanırız. Ormanlar sadece insanlar için değil, hayvanlar için de önemlidir.Hayvanların asıl yaşam alanlarıdır. Birçok hayvan türü hem yiyecek hem de barınma ihtiyaçlarını ormanlardan karşılar. Bence ormanlar dünyamızın süsü gibidir. Yeşilin her torununu içinde barındırır, bize en güzel manzarayı sunar. İklim değişiklikleri ile beraber bazı alanlarda ormanlarımız yok olmaya başladı.Bazı bölgelerde ise ormanlar insanlar tarafından yok edildi. Yakın zamanlarda ülkemizin neredeyse her bölgesinde gerçekleşen orman yangınları hepimizin yüreğini dağladı. Ormanlarımız neden yandı? Birileri mi yaktı,aşırı sıcaklardan dolayı mı meydana geldi, bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey ağaçlarla beraber hepimizin yüreklerinin de kül olduğudur. Ormanlarımızın yok olması demek, bu alanda yaşayan canlı türlerinin de yok olması demektir. Ayrıca erozyon, sel taşkını,hava kirliliği ve doğal afetlerin sayısında ve hızında artma demektir. İklim sisteminin de bozulması demektir. İşte tüm bunları göz önüne alarak ağaç dikelim ve ormanlarımızı yakmak yerine onları koruyalım. Orman sevgisi her insanın kalbinde olmalıdır.Bunun için çocuklarımıza ağaç sevgisi aşılanmalı, okullarda ormanların önemi ile ilgili eğitimler verilmelidir. Eğer hepimiz üzerimize düşen görevi yerine getirirsek çok daha güzel ve yeşil bir dünyamız olur.Unutmayalım ki ormanlar varsa biz de varız.Onların yokluğu bizim varlığımızı tehlikeye sokar.